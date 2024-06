Destinație: plajă. Cele mai frumoase costume de baie de achiziționat la reduceri

Dacă mintea ta este deja proiectată spre vacanța de vară, ești în bună companie: toată lumea așteptă momentul în care se va relaxa pe nisip departe degălăgia orașelor. Și cum un bikini bine ales reprezintă peste 50% din garderoba de vacanță, reducerile sunt cea mai bună ocazie pentru a securiza cele mai cool costume de baie pentru vara 2024. Noi am făcut deja o listă de shopping din colecțiile MODIVO pe care nu îți rămâne decât să o adaptezi stilului tău.

Bikini minimal – sutien în formă de triunghi și slip cu șireturi, poate cel mai iconic model pe care îl poți avea în garderobă. Mizează pe culoare și accente interesante precum pietre aplicate, accesorii metalice sau alte bijiterii. Nouă ne plac variantele classice de la Calvin Klein Swimwear, și cele ultra-colorate de la Seafolly.

Deux piece’ retro. Dacă ești îndrăgostită de stilul dolce vita sau de estetica anilor 70 de la Saint Tropez, un costum de baie format din slip cu talie înaltă și bustieră este varianta care ți se potrivește. Acest model nu numai că subțiază silueta și face picioarele să pară mai lungi, dar are și o bună doză de confort, pentru a prezenta cea mai bună versiune a ta la plajă. Îl găsești în propunerile brandurilor Undress Code, Michael Kros și Maaji.

Costumele întregi. O investiție glamour care te salvează în nenumărate ocazii, deoarece pot fi purtate și cu shorts, fuste sau pantaloni de tot felul. Variantele retro de la Ralph Lauren infuzează eleganță oricărei zile de plajă sau piscină. Pentru fanele lenjeriilor modelatoare Miraclesuit oferă variante modelante pentru orice tip de siluetă.

Costumul de surf. Nu este nevoie să știi să stăpânești valurile pentru a te bucura de un costum de surf stylish. Este perfect atât pentru stand up paddle cât și pentru zilele petrecute pe barcă, când pielea tare are nevoie de mai multa protecție UV. În plus, arată atât de bine încât trebuie să ai măcar un model în bagaj. Drivemebikini și Maaji oferă o gamă vastă de costume întregi cu mânecă lungă din care să alegi.

Accesează MODIVO și descoperă toate reducerile la modă pentru plajă!

Articol susținut de MODIVO