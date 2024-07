Dominique Oh, Philips: „Românii nu caută aspectul de bărbierit curat, dar toți își aranjează barba”

Dominique Oh

Anul trecut, România avea una dintre cele mai mari creșteri din Europa, când vine vorba de cumpărarea de produse de îngrijire personală. Ca să aflăm care-s cele mai noi trenduri locale și globale când vine vorba de îngrijire personală, dar și cât de pasionați sunt românii de bărbile lor, am discutat cu Dominique Oh, Global Business Leader Personal Care Philips.

Ce trenduri ați observat în ultimii ani când vine vorba de îngrijire personală?

Dominique Oh: Sunt mai multe trenduri globale, precum cel de sustenabilitate și valori eco friendly care nu se aplică atât millennialilor sau generațiilor mai în vârstă, cât gen Z. Ei caută produse sustenabile sau branduri care discută transparent despre acest aspect.

Al doilea trend ține de personalizare. Sigur, cu toții ne radem în moduri similare, dar toți ne dorim o soluție personalizată doar pentru noi.

De asemenea, când vine vorba de îngrijire personală, e important ca soluțiile să fie pentru acasă. Sigur, poți să mergi la salon, dar mentenanța tot acasă se face. De aceea am venit cu soluții precum Philips IPL, Intense Pulse Light, pentru femei, cu care practic îți faci epilare acasă. În urma unui tratament de câteva săptămâni, nu mai ai păr pe picioare timp de un an. E o tehnologie care obișnuia să fie disponibilă la salon, pe care noi am adus-o acasă la consumator. Trendul acesta de îngrijire acasă a explodat mai ales după pandemia Covid-19.

Mai este un trend, deși nu știu cât se aplică în România, dar în Asia și SUA e pe val, cel al mobilității. Se caută device-uri mobile, miniaturizate, cu care să faci lucruri în mișcare. De exemplu, în China oamenii își cumpără aparate de ras miniaturizate pentru mașină, care se și încarcă acolo, pentru că ei pierd și două ore în drumul dintre job și acasă.

Ultimul trend ar fi digitalizarea, fie că vorbim de comerțul digital, ecommerce, sau social media. Ambele obligă o companie precum Philips să nu inoveze doar în privința produsului, ci și a felului în care comunică.

Haideți să vorbim despre ce face Philips pe partea de sustenabilitate.

Suntem foarte avansați aici, pentru că sustenabilitatea este parte din valorile Philips. De exemplu, în portofoliul nostrum de îngrijire personală, investim masiv în ambalaje fără plastic. Până în 2050 vrem ca 70-80% din ambalajele portofoliului nostru să fie fără plastic.

De asemenea, susținem și economia circulară, restaurăm și resigilăm produsele, ca să evităm risipa, care domină în e-commerce, unde oamenii cumpără un produs, apoi îl trimit înapoi dacă nu sunt mulțumiți.

Un element foarte apropiat inimii mele este folosirea materialelor reciclate. Le folosim în proiectarea de produse. De exemplu, următorul aparat de ras high-end la care lucrăm va folosi materialele reciclate în proporție de 40-50%. E important, deoarece consumatorii se așteaptă ca un brand precum Philips să aibă o implicare social mare când vine vorba de sustenabilitate.

Cum se adaptează Philips la digitalizare și la noile tehnologii?

Când vine vorba de domeniul meu, îngrijirea personală, cred că fiecare dintre noi are un instinct puternic, natural, de a se îngriji pe sine. Nu e vorba doar de față sau păr, ci de tot corpul. E vorba despre cum arătăm. Și știu că acest lucru e important în România, dar și în Coreea de Sud sau Italia. De aceea avem nevoie de tehnologia care să vină cu soluții potrivite.

De exemplu, când vine vorba de aparatul de ras Philips OneBlade, avem o versiune

conectată digital. Acolo am adus senzori de mișcare, de presiune, giroscop în aparat, cu care putem colecta date. Astfel nu ai problemă să știi când trebuie să schimbi lama, pentru că îți va recomanda device-ul în aplicație. Poate tu îl folosești cinci minute zilnic, iar altul îl folosește 20 de minute odată la două zile și așa aparatul te va ghida și ajuta să-l folosești mai bine așa cum îți dorești.

Al doilea element ține de AI. Cu toate aceste date colectate – asta se aplică la OneBlade sau la IPL – putem construi algoritmi. De exemplu, la IPL inteligența artificială numără câte flash-uri folosești pe picior și te ajută să calculezi suprafața pe care o tratezi, îți spune dacă ai ratat o zonă din picior. Noi investim mult în AI, dar pasul următor va fi de comenzi și ghidaj vocal. Practic, când vei folosi OneBlade îți va spune dacă ai uitat să te razi undeva.

Nu în ultimul rând, comerțul digital și platformele social media schimbă felul în care privim lucrurile, această mutare către personalizarea digitală schimbă totul. De aceea ne străduim să oferim cea mai bună experiență consumatorului.

Spuneți-mi cum influențează personalizarea domeniul îngrijirii personale.

Nu știu dacă românii sunt fani ai bărbieritului tip „proaspăt ras”, dar aparatele noastre rotative sunt și ele conectate. La început, când folosești un aparat de ras, nu știi ce presiune să aplici pentru rezultatul optim, așa că are un inel care se colorează verde, albastru sau roșu în funcție de presiunea folosită. Folosește și AI pentru a te ajuta să-ți personalizezi experiența.

Lumia, aparatul de epilat laser, te ajută să studiezi pielea, să analizezi procedura de epilare. Pentru bărbați, avem aparate care te ajută să vizualizezi barba pe care ți-o dorești cu ajutorul realității augmentate. Poate ești tânăr și vrei să-ți schimbi stilul bărbii sau ai făcut o greșeală și vrei s-o repari. Prin aplicația de la OneBlade îți alegi stilul dorit, faci o poză cu fața ta, apoi aplicația te ghidează cum să te razi, să-ți faci linia bărbii sau să-ți faci mentenanța potrivită pentru stilul făcut de frizer. Mai ales că nu poți merge acolo săptămânal.

Cum se adaptează Philips la abordarea holistică care tot câștigă teren în zona de bunăstare și sănătate?

Noi suntem o companie de sănătate și îngrijire personală care deservește bărbați și femei din jurul lumii. Deși ne adresăm în primul rând aspectului exterior, frumuseții exterioare, înțelegem ce impact poate avea asupra frumuseții interioare. Știu că, dacă nu m-am ras cum trebuie dimineața, nu mă simt bine. Uneori, să arăți mai bine te face să te simți mai bine. Eu cred că adresând acest punct, înțelegem legătura dintre îngrijirea personală și starea interioară de bine, prin creșterea încrederii de sine.

Ce altceva mai face Philips ca să aducă îngrijirea personală acasă la consumator?

O să introducem varianta multrigroom la OneBlade. Când mergi la barber shop, primești un tratament întreg, nu doar un ras, multe proceduri legate de păr, barbă, piele. De acum vei putea face la fel acasă, cu multigroomer, care e un device care vine cu multe capete detașabile, iar cu ajutorul aplicațiilor și a tehnologiilor noi te ajută cum să faci aceleași proceduri ca bărbierul tău. Pe categoria de beauty avem soluții precum Philips Auto Curler și Philips Hair Straightener, care te ajută să-ți menții tot timpul părul ca după o vizită la salon. Urmează să lansăm device-uri noi în regiune care vor avea un efect îndelungat. Deși ne concentrăm de obicei pe soluții pentru păr și față, urmează să lansăm și un OneBlade axat pe zonele intime. Noi vrem să fim siguri că fiecare consumator are acasă uneltele care se potrivesc nevoilor sale sub o formă miniaturizată și la un preț accesibil.

Care sunt trendurile specifice pe care le-ați observat în România când vine vorba de îngrijire personală?

Regiunea Europei Centrale și de Est este o regiune importantă pentru noi și am venit acum în vizită, în România, pentru a învăța mai multe. La o populație de 20 de milioane aveți una dintre cele mai mari proporții de gen Z din Europa și e în creștere, iar publicul nostru principal sunt cei din gen Z și gen Y, pentru că ei sunt deosebit de pasionați de îngrijire personală. În România se simte o mare influență globală, amplificată de social media.

Dar există și preferințe locale. Una este că aspectul de bărbierit curat pare că nu e căutat aici. Mă uitam la bărbați pe stradă și observam că toți au barbă, ceea ce e o diferență majoră față de alte țări. A doua chestie ține de aspect, toată lumea e foarte pasionată și atentă la aparențe, aspectul e important pentru ei. Îmi amintește de Europa de Sud sau Coreea și Japonia, așa că simt că avem un rol important aici.

Îngrijirea personală la bărbați s-a generalizat în România odată cu generația millenială. Cum s-a văzut această schimbare din perspectiva voastră?

Noi la Philips suntem pionieri și inventatori în zona de grooming, am inventat aparatul de ras rotativ acum 85 de ani. În ultimii 10-15 ani am tot văzut cum a explodat trendul de îngrijire personală la bărbați și am dezvoltat aparatele potrivite, fie că e vorba de body groomer, beard trimmer sau hair clipper. Probabil avem cel mai comprehensiv portofoliu pe zona de îngrijire masculină. Și investim mereu în noi soluții care să mute îngrijirea de la față la corp.

Philips are și multe inițiative locale, în România, de promovare a sănătății, precum campania Share the Care. Ne puteți povesti un pic despre ele?

Campania Share the Care, lansată recent, aici, în România, este foarte importantă. E despre nevoia de a le da mai mult timp mamelor, în care să poată avea grijă de ele însele.

Dar vedem că Share the Care nu e doar despre mame și copii, ci e despre modul în care românii iau foarte în serios grija față de familia lor. De exemplu, am observat creșterea vânzărilor în timpul sărbătorilor de iarnă, semn că oamenilor le pasă de bărbații, băieții, tații, bunicii din viețile lor. Apropo, România are cea mai mare cotă de piață din vânzările aparatului Multigroom, care e un aparat versatil. Știm de la consumatorii care ne spun că iau aceste device-uri de sărbători pentru că ei vor să-și sprijine întreaga familie. Asta înseamnă că le pasă, că vor să încurajeze obiceiuri sănătoase, dar și că e un device durabil.

Articol susținut de Philips