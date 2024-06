El este Alexandru, băiatul care a reintrat în pielea lui după o lungă suferință

Până acum doi ani, Alexandru Samfira, un tânăr de 22 de ani din Făgăraș, se descria ca un om bolnav, fără viitor. Încă de la 7-8 ani, pielea lui Alexandru a început să se usuce și să formeze pete roșiatice dureroase. Mai întâi în câteva zone, pe încheieturile de la mâini și picioare, apoi pe spate și urechi, iar până la vârsta de 13 ani pielea de pe întregul corp era acoperită de un musafir nedorit, dermatita atopică. Iar dermatita atopică severă, așa cum avea Alexandru, doare, ustură, îți provoacă mâncărime și nu ia niciodată pauză.

Vara, propria transpirație îi ardea pielea crăpată, iar singura alinare erau dușurile reci. Devenise neobișnuit pentru Alexandru să se trezească fără să aibă sânge pe așternuturi, iar rănile erau atât de severe încât nu mai putea ieși afară din casă fără să fie complet acoperit, indiferent de anotimp.

“Vara, în special, totul devenea mult mai chinuitor. Senzația era de arsură continuă, iar când reușeam să calmez arsura, începea mâncărimea. O mâncărime sâcâitoare, obsedantă, fără oprire. Eram mai mereu nervos sau obosit”.

Din acest motiv, o mare parte din copilăria și adolescența sa, Alexandru și-a petrecut-o în casă:

“Atunci când viața este un ciclu neîntrerupt de durere, usturime, mâncărime, tot ceea ce îți dorești este să se termine sau să stai într-o stare somnolentă, fără să știi de tine. Viața de afară nu te mai interesează, te obișnuiești să fii singur”.

Filmul campaniei În Pielea lor, inspirat din mărturiile pacienților cu dermatită atopică

În tot acest timp, tratamentele indicate au funcționat în mică măsură. Pentru că de fiecare dată primea doar creme, mai mereu aceleași, Alexandru își pierduse complet speranța că pielea lui avea să mai fie vreodată altceva decât un veșmânt de tortură.

Pentru Alexandru, boala a devenit insuportabilă odată cu intrarea la facultate, când dermatita îi acoperise inclusiv pleoapele, motiv pentru care nu mai putea suporta lumina:

“Îmi amintesc că am ajuns la urgențe, incapabil să mai deschid ochii. Deja nu mai mergeam la cursuri iar de mâncat puteam doar seara, când nu era lumină puternică. După diagnostice multiple, am fost îndrumat de către un medic din Sibiu să merg la alergologie iar medicul alergolog mi-a făcut trimitere la un spital din București, pe o secție de dermatologie”.

“Tratamentul a schimbat totul”

După alte analize, Alexandru a putut primi un tratament inovator în cadrul unui program special. Tratamentul a fost ca o resetare de perspectivă pentru el:

“Tratamentul a schimbat totul. Rănile s-au vindecat, au rămas doar cicatricile, mâncărimea a dispărut, iar cel mai important, m-am putut concentra din nou pe facultate și viitorul meu. Cred că oamenii nu conștientizează suficient că această boală, în formele ei medii și severe, este o boală foarte grea, care te afectează pe toate nivelurile: social, educațional, profesional, în viața de zi cu zi. Practic te invalidează, te scoate în afara propriei vieți prin faptul că nu mai poți fi activ, nu te mai poți concentra, ești într-o permanentă suferință fizică, dar și emoțională. Pielea ta rănită este privită cu suspiciune sau dezgust, oamenii cred că ai putea fi contagios și se îndepărtează. Atunci tot ceea ce poți face este să te retragi în tine și să te izolezi”.

Astăzi, Alexandru Samfira este student la Facultatea de inginerie mecanică și mecatronică din Sibiu și, ca orice tânăr de vârsta lui, are planuri și visuri îndrăznețe. Își dorește să facă un master în domeniu și să lucreze la una dintre companiile producătoare de mașini sau pentru o companie furnizoare din industria auto. Muncește pentru a se întreține, iar în timpul liber face voluntariat în cadrul unui proiect inițiat de Primăria Sibiu, unde îi ajută pe copii, adolescenți și oamenii în vârstă să folosească tehnologia. Viața lui are ritm, are sens și este înconjurat de o mână de oameni care cred în el.

Recunoscător pentru acest nou început, Alexandru are un mesaj pentru toți pacienții cu dermatită atopică care sunt încă în suferință:

„În primul rând, nu renunțați să căutați tratamentul potrivit! Chiar dacă la noi ajunge totul foarte târziu, undeva în lume există deja soluția. Căutați până veți găsi acel medic care va ști ce să vă recomande. Cereți a doua, a treia, a o mia opinie dacă este nevoie! În al doilea rând, trageți pe voi o piele de crocodil și nu vă pierdeți timpul cu oamenii răutăcioși”.

Acest testimonial face parte din campania “În pielea lor”, un demers public de conștientizare a dermatitei atopice, inițiată de Asociația Community Links și Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – APAA, cu sprijinul Abbvie România. Dacă ești un pacient cu dermatită atopică sau vrei să știi mai multe despre această afecțiune, te invităm să consulți pagina campaniei: www.inpielealor.ro.