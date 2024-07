„Este devastator să o spun”. George Clooney îi cere lui Biden să se retragă din cursa prezidențială: „Nu poate câștiga lupta împotriva timpului”

Actorul și regizorul George Clooney, un important colector de fonduri pentru Partidul Democrat și susținător al formațiunii, a afirmat miercuri că președintele Joe Biden nu mai este aceeași persoană care a câștigat Casa Albă în 2020 și a spus că acesta ar trebui să renunțe la candidatura sa din cursa prezidențială din noiembrie, scrie Reuters.

Clooney a co-organizat o strângere de fonduri plină de vedete pentru Biden în centrul orașului Los Angeles în iunie, cu aproximativ două săptămâni înainte ca președintele în vârstă de 81 de ani să apară în dezbatea televizată cu fostul președinte republican Donald Trump.

„Este devastator să o spun, dar Joe Biden cu care am fost acum trei săptămâni la strângerea de fonduri nu era Joe «b F-ing deal» Biden din 2010”, a scris Clooney, într-un articol de opinie publicat în The New York Times.

„Nu era nici măcar Joe Biden din 2020. A fost același om pe care l-am văzut cu toții la dezbatere”, a adăugat cunoscutul actor.

„A fost obosit? Da. Era răcit? Poate că da. Dar liderii partidelor noastre trebuie să înceteze să ne mai spună că 51 de milioane de oameni nu au văzut ceea ce tocmai am văzut noi”, a mai scris Clooney.

Iar interviul ulterior acordat jurnalistului ABC George Stephanopoulos „nu a făcut decât să întărească ceea ce am văzut cu o săptămână înainte”, consideră Clooney.

Actorul, care se descrie ca un democrat de-o viață, a scris: „Nu vom câștiga în noiembrie cu acest președinte. Pe lângă asta, nu vom câștiga Camera Reprezentanților și vom pierde Senatul”.

„Aceasta nu este doar opinia mea; aceasta este opinia fiecărui senator, membru al Congresului și guvernator cu care am vorbit în particular”, a adăugat Clooney. „Cu fiecare în parte, indiferent de ceea ce el sau ea spune public”, a precizat el.

Biden a declarat că a avut o „noapte proastă” la dezbaterea electorală cu Trump și a promis să rămână în cursa prezidențială.

Clooney și-a exprimat admirația pentru Biden și a spus că îl consideră un prieten.

„Cred în el. Cred în caracterul său. Cred în morala lui. În ultimii patru ani, a câștigat multe dintre bătăliile cu care s-a confruntat”, a mai scris Clooney.

„Dar singura bătălie pe care nu o poate câștiga este lupta împotriva timpului”, a punctat starul de la Hollywood.

Și Nancy Pelosi, fosta preşedintă democrată a Camerei Reprezentanţilor a SUA, a avertizat miercuri că „timpul se scurge”, potrivit agențiilor AFP și Agerpres.

Ea a estimat astfel că preşedintele Joe Biden ar trebui să decidă mai repede dacă rămâne în cursa pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie, în contextul îndoielilor cu privire la starea lui de sănătate.

Liderul democrat de la Casa Albă şi-a văzut candidatura slăbită după dezbaterea electorală de la sfârşitul lunii iunie cu rivalul său republican Donald Trump. Actualul preşedinte a părut în dezbatere nesigur, adesea dezorientat şi incoerent, fără a fi capabil să ducă vreo frază până la capăt.

În pofida semnelor de întrebare privind starea sa de sănătate, Joe Biden este în continuare susţinut de mai mulţi membri marcanţi ai partidului său, însă alţii se îndoiesc de capacitatea lui de a face faţă unui nou mandat, printre aceştia din urmă numărându-se şi şapte congresmeni democraţi din Camera Reprezentanţilor, care i-au cerut public să-şi retragă candidatura.