Femeia care are pe mână cea mai mare economie din Europa avertizează că alianțele tradiționale încep să se năruie

Katherina Reiche, ministrul german pentru probleme economice și energie, fotografiată în timpul unei conferințe de presă ce a avut loc la Berlin în data de 15 decembrie 2025, FOTO: Christoph Soeder / DPA / Profimedia Images



„Lumea a devenit mai nesigură, iar alianțele în care am avut încredere și pe care ne-am bazat încep să se năruie”, a avertizat marți Katherina Reiche, ministrul economiei din Germania, la summitul energetic organizat de cotidianul Handelsblatt, relatează Reuters.

Ea a spus că Germania, țara cu cel mai mare Produs Intern Brut din Europa, trebuie să caute noi parteneri în contextul unei ordini globale în schimbare, făcând referire la deteriorarea relațiilor cu Statele Unite, care a dus la impunerea unor taxe vamale dureroase pentru producătorii germani.

„Asta nu înseamnă abandonarea lor, ci continuarea colaborării, oricât de dificil ar fi acest lucru în unele cazuri, și, mai presus de toate, căutarea unor noi parteneri”, a subliniat Katherina Reiche.

În ziua în care Uniunea Europeană a încheiat un acord comercial uriaș cu India, ministrul german a numit atât cea mai populată țară din lume ca potențial partener pentru dezvoltarea relațiilor economice, cât și altele din Asia precum Malaezia, sau America de Sud, Canada, Australia și state din Orientul Mijlociu.

Germania se așteaptă ca PIB-ul să crească anul acesta pe datorie

Reuters comentează că declarațiile sale reflectă incertitudinea tot mai mare legată de rolul pe care Statele Unite îl vor juca în viitor, după ce președintele Donald Trump a impus taxe vamale unor aliați-cheie precum Canada și Uniunea Europeană.

Găsirea unor noi alianțe economice ar juca, de asemenea, un rol esențial în stimularea economiei Germaniei, despre care Reiche a spus că se așteaptă la doi ani de creștere doar ca urmare a investițiilor în apărare și infrastructură, finanțate prin îndatorare.

„Vorbim de 1%, 1,5%”, a spus ea, referindu-se la creșterea PIB-ului german. „Acest lucru nu este sustenabil”, a subliniat Reiche într-o referință la faptul că în ultimii ani economia germană fie s-a contractat, fie a înregistrat creșteri economice anemice.

O persoană familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters săptămâna trecută că guvernul german urmează să își reducă miercuri prognoza de creștere economică pentru 2026 de la 1,3% din PIB la 1,0%, în timp ce creșterea PIB-ului în 2027 este estimată la 1,3%.

Comentariile Katherinei Reiche vin la o zi după ce Johann Wadephul, colegul ei de la ministerul de externe al Germaniei, a declarat că Rusia rămâne cea mai mare amenințare la adresa securității și libertății în Europa, el insistând că dezbaterile din cadrul NATO nu trebuie să distragă atenția de la situația din Ucraina sau să conducă la diviziuni.

Un mesaj mai conciliant al guvernului german

„Pentru noi este clar: Rusia este și rămâne cea mai mare amenințare la adresa securității și libertății în Europa. Situația din Ucraina este deosebit de gravă în acest moment: un milion de persoane sunt private de electricitate, iar sute de mii de căldură la temperaturi sub zero grade în urma atacurilor selective ale Rusiei asupra infrastructurii civile” ucrainene, a subliniat șeful diplomației germane într-un comunicat emis de ministerul său.

Wadephul a avertizat că dezbaterile care au loc în cadrul Alianței Nord-Atlantice nu ar trebui să distragă atenția de la ceea ce constituie interesul central – „libertatea și securitatea Ucrainei ca stat suveran” – pentru că pe asta pariază președintele rus Vladimir Putin.

Cu atât mai important este indiciul că se fac progrese în direcția unor discuții directe între Ucraina și Rusia, cu medierea SUA, a remarcat el. Comentariile sale vin în contextul în care mai mulți oficiali germani au criticat în termeni duri, mai devreme în cursul lunii, Statele Unite din cauza amenințărilor administrației Trump privind Groenlanda.

De exemplu, președintele Frank-Walter Steinmeier a acuzat SUA pe 8 ianuarie că „distrug ordinea mondială”, în declarații neobișnuit de ferme care păreau să facă referire la acțiuni precum înlăturarea de la putere a președintelui venezuelean Nicolas Maduro și declarațiile administrației Trump privind preluarea controlului asupra Groenlandei.

Președintele american Donald Trump a exclus însă în premieră săptămâna trecută folosirea forței pentru a obține Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei.