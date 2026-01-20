Fermierii români se alătură protestelor împotriva acordului Mercosur de la Parlamentului European

Fermierii belgieni au protestat la Bruxelles pe 18 ianuarie împotriva acordului comercial UE-Mercosur. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fermieri români vor participa, marți, la Strasbourg, la protestele anunțate împotriva Acordului Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene, potrivit reprezentanților producătorilor de la noi din țară, informează Agerpres.

„Mai bine de 200 de fermieri din România, membri Pro Agro și ai Alianței pentru Agricultură și Cooperare, fac deplasare la Strasbourg pentru a-și manifesta indignarea față de ceea ce cuprinde acordul Mercosur pe agricultură. Alături de fermieri din toate statele UE, vom fi mai mult de 10.000 de fermieri în Piața Parlamentului de la Strasbourg”, a declarat președintele Pro Agro, Ionel Arion.

O mare adunare a fermierilor este planificată în fața sediului Parlamentului European de la Strasbourg pe 20 ianuarie, începând cu ora 10:30, iar fermierii români vor fi în Piața Parlamentului până la ora 16:00.

Posibile proteste și la București

Președintele Pro Agro a mai transmis că la începutul săptămânii viitoare este posibil să fie organizate proteste ale fermierilor și în Piața Victoriei din București.

În urma semnării Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar, sâmbătă, în Paraguay, plenul PE se va pronunța miercuri, în privința a două propuneri ale eurodeputaților care solicită Curții de Justiție a UE evaluări ale temeiurilor lor juridice.

În cazul în care o propunere este aprobată, aceasta va declanșa revizuiri juridice de către CJUE înainte ca eurodeputații și statele membre să poată proceda la ratificarea acordurilor, potrivit unui comunicat al PE.

Votul privind sesizarea CJUE este separat de cel pe care Parlamentul European trebuie să-l dea pentru ratificarea acordului, vot care nu a fost încă programat, dar este așteptat să se desfășoare în februarie, martie sau aprilie.

Acordul Mercosur, puternic contestat

În pofida numeroșilor contestatari, în legislativul european pare să existe o majoritate favorabilă acordului, conform AFP.

Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a semnat la 17 ianuarie, la Paraguay, cele două acorduri dintre UE și blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay și Bolivia.

Cele două componente ale Acordului au fost votate la 9 ianuarie, în Coreper, cu majoritate calificată. Franța, Austria, Irlanda și Ungaria au votat împotrivă, iar Belgia s-a abținut, conform sursei citate. România a votat în favoarea pactului.

Acordul a fost negociat încă din 1999 între Uniunea Europeană și țările fondatoare Mercosur. Majoritatea statelor europene l-au susținut recent, în pofida opoziției mai multor țări, inclusiv a Franței.

Ce vor fermierii români

Comisia Europeană, care a încheiat negocierile în urmă cu un an, precum și țări precum Germania și Spania susțin că acordul reprezintă o parte vitală a eforturilor UE de a deschide noi piețe pentru a compensa pierderile de afaceri cauzate de tarifele impuse de SUA și pentru a reduce dependența de China prin asigurarea accesului la minerale critice.

Oponenții, conduși de Franța, cel mai mare producător agricol din Uniunea Europeană, afirmă că acordul va duce la creșterea importurilor de produse alimentare ieftine, subminând fermierii locali, care au lansat proteste în întreaga UE, blocând autostrăzi în Franța și Belgia și mărșăluind pe 9 ianuarie în Polonia.

Fermierii români, la rândul lor, au solicitat anterior președintelui Nicușor Dan să analizeze mai profund Acordul Mercosur și efectele acestuia asupra agriculturii din România, atrăgând atenția că, în contextul actual al acordului, fermele mici și mijlocii vor fi în reală dificultate și fondurile europene și naționale vor fi pierdute.