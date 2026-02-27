Fiica mea spune răspicat că nu vrea copii. Încerc să mă obinuiesc cu gândul că nu voi fi niciodată bunică

Poate că nu voi fi niciodată bunică. Dar sunt mama unei femei care își asumă lumea așa cum este ea, nu cum am visat-o eu. FOTO: Shuttertock

La 32 de ani am devenit mamă. La 50 am trăit emoția majoratului ei ca pe un dublu prag: al ei și al meu. Tot timpul dintre anii ăștia m-am gândit că trebuie doar să fie acolo și că toate celelalte vor veni de la sine: primii pași, prima zi de școală, primele crize de adolescentă, primul iubit, primul job, primul copil. Fiica mea va crește, va iubi, va construi ceva al ei. Și, undeva, cândva, îmi va pune în brațe un alt copil. Între timp, am descoperit că trebuie să reconfigurez traseul.

Am crescut cu ideea că viața merge înainte prin copii. Că a fi mamă e o etapă, iar a fi bunică e o încununare. O normalitate. Nu știu cine mi-a băgat ideea asta în cap. Acum cred că era, mai degrabă, un bruiaj cultural. Un obicei. „Trebuie să termini școala, să intri la facultate, să-ți faci o meserie, o familie, un copil”. Nimic și nimeni nu se împotrivea hotărârii fatale și irevocabile a tot ce urma să ți se întâmple mai încolo în viață. Dar ceva s-a schimbat. Nu doar în lume, ci și în felul în care generația ei își negociază viitorul. Traseul nu mai e unic și nici obligatoriu. Nu mai există un „așa trebuie” care să apese la fel de tare. Au apărut întrebările. Au apărut alternativele. A apărut curajul de a spune „nu” fără să simți că ieși din rând. Iar pentru mine, care am crescut într-o lume a certitudinilor rigide, această libertate e în același timp admirabilă și destabilizatoare.

Mi-am imaginat nepoții înainte să o întreb dacă îi vrea

La 32 de ani mi-am făcut un calcul simplu: la 50 ai mei, ea va face 18. O să fie aproape adultă. Eu voi fi încă tânără. Ea va avea planuri, eu energie să o susțin. „Hai că pot!”, mi-am zis. O să fiu cea mai bună bunică din lume, cea mai cool. O să fiu bunica aceea care nu uită de copila ei după ce apar nepoții. O să-mi iubesc nepoții, dar îmi voi iubi și mai mult copila.

