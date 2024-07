„Ori la bal, ori la spital”: În SUA începe Comic-Con 2024, un moment al adevărului pentru filmele cu supereroi

Comic-Con, cel mai mare eveniment din lume dedicat culturii pop, revine în forţă începând de joi în oraşul american San Diego după o ediţie afectată de greva de la Hollywood de anul trecut şi se anunţă a fi un „moment al adevărului” pentru universul supereroilor Marvel, scrie agenția AFP, citată de Agerpres.

Înfiinţat în urmă cu exact 50 de ani, evenimentul a evoluat pentru a deveni mult mai mult decât o simplă reuniune importantă pentru tocilari şi admiratori ai benzilor desenate: el atrage în prezent mulţimi imense şi staruri de prim rang, care participă la Comic-Con pentru a-şi promova noile filme şi seriale TV.

După grevele actorilor şi scenariştilor, care au paralizat industria de la Hollywood în 2023 şi au atras mai puţini participanţi la Comic-Con, reuniunea din acest an mizează pe o revenire la normal: 130.000 de participanţi sunt aşteptaţi la San Diego, în sudul Californiei.

Dintre toate evenimentele programate până duminică, cel al studioului Marvel va fi fără îndoială cel mai atent analizat. Această filială a grupului Disney urmează să îşi prezinte sâmbătă seară planurile de relansare a francizei sale de supereroi, aflate în acest moment în dificultate.

„Restartare” majoră pentru filmele Marvel

Producţiile din universul Marvel au dominat în mare parte piaţa cinematografică şi au transformat Hollywoodul în perioada anilor 2010. Ele au culminat în 2019 odată cu Avengers: Endgame, care a devenit pentru scurtă vreme cel mai profitabil film din toate timpurile, cu încasări de peste 2,79 miliarde de dolari la nivel mondial.

Franciza a fost afectată însă de încheierea unor serii de filme cu personaje emblematice, cum ar fi Iron Man, interpretat de Robert Downey Jr., precum şi de condamnarea pentru violenţe conjugale a actorului Jonathan Majors, care trebuia să devină un nou supererou negativ, însă acele planuri au fost astfel abandonate.

Disney şi Marvel vor trebui să explice sâmbătă felul în care intenţionează să continue aventurile personajelor fără acest actor, printr-o „restartare” majoră. Va fi o discuţie importantă, pe care mulţi observatori o rezumă în termeni fără echivoc: „ori la bal, ori la spital“.

Conferinţa se va desfăşura în prestigioasa Sală H, care poate găzdui 6.000 de persoane şi în faţa căreia numeroşi fani stau la coadă de mai multe zile pentru a fi siguri că prind un loc.

„Dacă compania doreşte să atragă şi alte persoane în afară de fanii săi înfocaţi, trebuie să ofere răspunsul la aceste întrebări în Sala H”, insistă Susana Polo într-un articol publicat pe site-ul de specialitate Polygon.

„Deadpool” şi Roma Antică

Disney va prezenta, de asemenea, la Comic-Con 2024 filmul Alien: Romulus, cel mai recent opus din această saga SF lansată de Ridley Scott în 1979, şi va organiza un eveniment pentru a sărbători lansarea din acest weekend a filmului cu supereroi Deadpool & Wolverine, cu Ryan Reynolds şi Hugh Jackman în rolurile principale.

Studioul rival Warner, care produce filme cu supereroi DC Comics, rămâne discret, însă va dezvălui secvenţe din serialul său TV derivat din universul francizei Batman, intitulat The Penguin şi în care rolul principal este jucat de Colin Farrell.

Serialul Those About To Die, o aventură sângeroasă despre Roma Antică şi lumea macabră a curselor de care de luptă şi a luptelor de gladiatori, cu Anthony Hopkins în distribuţie, va fi promovat prin numeroase evenimente organizate pentru fani.

Platforma de streaming Prime Video a grupului Amazon va prezenta secvenţe din al doilea sezon al costisitorului său serial TV Stăpânul inelelor, care speră să se descurce mai bine decât primul sezon, ce a stârnit reacţii împărţite în rândul fanilor şi criticilor de specialitate.

De asemenea, Amazon îi va transpune pe telespectatori în lumea interlopă a lorzilor crimei organizate din Japonia prin intermediul Yakuza: Like a Dragon, un serial TV bazat pe jocuri video dezvoltate de Sega. Amazon încearcă astfel să reproducă succesul de care s-au bucurat recent mai multe adaptări ale unor jocuri video pentru micile ecrane, precum Fallout şi The Last of Us.

Însă dincolo de această avalanşă promoţională, Comic-Con rămâne mai ales pentru mii de fani o bună ocazie pentru a se deghiza în personaje Disney sau în samurai înfricoşători şi de a se întâlni cu alţi tocilari cu care să facă schimb de reviste de benzi desenate.

FOTO Articol: © enchanted _fairy | Dreamstime.com