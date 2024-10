FOTO Ce pagube a reușit să facă drona lansată spre casa lui Benjamin Netanyahu sâmbătă / Hezbollah a revendicat atacul

Hezbollah a revendicat marţi atacul cu dronă care a vizat sâmbătă locuința prim-ministrului israelian Benjamin Nentayahu în Cezareea, în nord-centrul Israelului, transmite AFP.

„Ne anunțăm deplina și unică responsabilitate pentru operațiunea Cezareea (…) care l-a vizat pe criminalul de război Netanyahu (…)”, a declarat Mohammad Afif, șeful relațiilor cu mass-media pentru mișcarea islamistă libaneză, susținută de Iran.

Acest oficial și-a întrerupt conferința de presă, care a avut loc în suburbiile sudice ale Beirutului, o fortăreață Hezbollah, la scurt timp după un ordin de evacuare din partea armatei israeliene, a remarcat un fotograf AFP la fața locului.

Multe agenții de presă au participat la conferința de presă, în districtul Ghobeiri, care a fost vizat câteva minute mai târziu de o lovitură israeliană, potrivit Agenției Naționale de Informații (ANI).

O imagine care inițial a avut interdicție de publicare a fost acum făcută publică de către cenzorul militar.

Imaginea arată pagubele aduse locuinței de impactul dronei. Explozia a crăpat sticla ferestei unui dormitor, dar nu a pătruns în casă, în timp ce sticla pare securizată, iar interiorul casei are un sistem suplimentar de protecție.

⚡️Hebrew Outlets: The drone that struck Netanyahu's home in Caesarea last Saturday accurately hit Netanyahu's bedroom window pic.twitter.com/bTzMT9kMHu