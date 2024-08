Fotovoltaice și agricultură pe același teren / Ce se poate crește sub panouri și cum ajung oile să producă mai multă lână

Odată cu avântul luat de industria fotovoltaică în România, apar și la noi primele proiecte de agrivoltaice, concept care înseamnă folosirea aceluiași teren atât pentru producția de energie solară, cât și pentru agricultură.

„Există deja în România astfel de proiecte, chiar operaționale”, spune, pentru HotNews.ro, Andrei Manea, președintele Asociației Industriei Fotovoltaice din România (RPIA).

„Spre exemplu, în luna iunie, am avut la Brașov evenimentul Solar Open Day, unde unul dintre membrii noștri, Eco Energy, a inaugurat un parc fotovoltaic de mari dimensiuni, aproximativ 90 de MW, cu tehnologie care permite panourilor să se rotească după soare, iar între rândurile panourilor chiar atunci am văzut o turmă uriașă de oi care pășteau”, a completat Manea.

Astfel de panouri sunt instalate puțin mai sus decât cele normale, a explicat el.

Și producătorii de energie au de câștigat, dar și fermierii

Pășunatul oilor sub panourile fotovoltaice duce la o calitate mai bună a lânii, pentru că animalele stau la umbră, scrie publicația Interesting Engineering, specializată în știință.

De asemenea, crește și cantitatea lânii, dar și calitatea și cantitatea laptelui, iar afacerea păstorilor prosperă.

Fermierii au descris aranjamentul ca fiind o situație „win-win”, adică toată lumea are de câștigat. Aceasta, deoarece oile au ajutat la „tunsul” ierbii, ca iarba să nu crească peste panouri, astfel încât acestea să nu-și piardă eficiența, în timp ce panourile au împiedicat uscarea solului și au oferit umbră.

Pentru producătorii de energie fotovoltaică, oile sunt un plus pentru că rezolvă în mod natural problema vegetației care crește printre panouri și care ar fi generat costuri în plus.

Este nevoie de o legislație specifică pentru ca proiectele să fie declarate oficial agrivoltaice

Potrivit lui Andrei Manea, proiectul proaspăt inaugurat la Brașov nu este primul unde oile pasc sub panouri.

„Este cea mai puțin invazivă metodă de a rezolva problema vegetației dintre panouri. Sunt mai multe proiecte în dezvoltare care încearcă să meargă spre agrivoltaic, unele pe pășuni.

Din păcate, legislația nu este clară și Ministerul Agriculturii, după foarte mult timp a reușit să pună în dezbatere publică norme de aplicare pentru a fi mai clar să putem scoate aceste pășuni din circuitul agricol, să putem face activități agrivoltaice. Practic animalele de pe raza comunelor să poată pășuna printre rândurile panourilor fotovoltaice”, a susținut reprezentantul industriei fotovoltaice.

Astfel că proiectele unde se întâmplă deja acest lucru nu sunt încadrate oficial ca fiind agrivoltaice, din lipsa unei legislații specifice.

„Există o parte de legislație, însă nu este completată cu partea de pășuni. Acest lucru se va realiza odată cu publicarea unui ordin de ministru”, a continuat Manea.

Calitatea recoltelor, mai bună sub panouri în cazul unora dintre specii

În ceea ce privește culturile care se pot dezvolta sub panouri, Manea a precizat că au existat în alte țări proiecte care au demonstrat avantajul culturilor sub panouri în comparație cu cele de pe terenuri fără fotovoltaice, principalul motiv fiind tot umbra pe care o țin panourile și care crește calitatea recoltei pentru anumite specii de plante.

„Partea de umbrire ajută aceste culturi să se dezvolte mai bine. S-a dovedit prin proiecte-pilot în diverse țări ale Europei, precum Franța, Spania, Italia, Grecia. Companiile au încercat să demonstreze și să-și demonstreze că pot fi benefice. În plus, sunt anumite culturi care se dezvoltă foarte bine în aceste țări sub panouri, în funcție de specificul fiecărei țări, de exemplu aloe vera în Franța sau Italia. În Franța am văzut și cereale, cu panouri suspendate”, a mai arătat președintele asociației.

În România, RPIA va demara un proiect-pilot împreună cu Facultatea de Agronomie din București pentru a face experimente în unele parcuri fotovoltaice, astfel încât să fie identificate culturile specifice României care se pot dezvolta sub panouri.

Ce se cultivă sub panouri în alte țări

În luna mai a acestui an, Solar Power Europe, asociația reprezentativă la nivel european pentru industria fotovoltaică, a publicat o hartă digitală care prezintă peste 200 de proiecte agrisolare, atât proiecte-pilot, cât și comerciale, din Europa. Cu o capacitate combinată care depășește 15 GW, aceste proiecte agrisolare reprezintă un pas semnificativ în integrarea energiei solare cu practicile agricole, arată asociația.

România nu se află pe această hartă cu niciun proiect, din motivele pe care le-am arătat deja mai sus: nu există o legislație care să includă la modul oficial proiectele existente în rândul agrivoltaicelor.

„Fotovoltaicul și agricultura pot merge mână în mână pentru a susține o multitudine de culturi precum vița de vie, plantele fructifere, grădinăritul de piață, grâul, orzul și altele. Agrisolarul poate, de asemenea, să se integreze în practicile de creștere a animalelor, inclusiv pășunatul oilor, vacilor, găinilor și apiculturii”, spun reprezentanții Solar Power Europe.

„Multe proiecte agrisolare prezentate pe hartă includ inițiative de biodiversitate menite să conserve și să îmbunătățească ecosistemele. Aceste inițiative includ monitorizarea florilor sălbatice și a diverselor specii de animale, subliniind în continuare beneficiile ambientale ale integrării agrisolare”, au continuat ei.

România stă însă bine în ceea ce privește suprafața întinsă a terenurilor agricole pe care le are, astfel că nici nu a fost atât de urgentă dezvoltarea proiectelor agrivoltaice ca în alte țări.

„Din calculele asociației, dacă România și-ar atinge țintele de energie fotovoltaică, aceste parcuri ar acoperi sub 1% din suprafața terenurilor agricole din România. Deci cumva România este într-o situație destul de bună. Avem nevoie însă de acest agrivoltaic, pentru a crește sustenabilitatea pe tot lanțul în producția de energie din surse regenerabile”, a completat Andrei Manea.

Potrivit proiectului Strategiei Energetice a România, până în 2030 România și-a propus să atingă 7 GW de energie fotovoltaică, față de aproximativ 1,6 GW în prezent.

