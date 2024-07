În Rusia, escrocii au ajuns să te șantajeze că au descoperit în contul tău o tranzacție către Ucraina – Interviu cu un avocat rus despre acuzația de „trădare de patrie”, ultima sperietoare a lui Putin

Un avocat rus de la o organizație pentru apărarea drepturilor omului a explicat într-un interviu pentru publicul HotNews.ro cum a explodat în Rusia numărul dosarelor penale pentru „trădare de patrie”. „Această acuzație poate însemna și că persoana respectivă a făcut o tranzacție de câțiva dolari către o organizație din Ucraina”, spune Evgheni Smirnov, de la ONG-ul „Pervîi Otdel” („Departamentul nr. 1” – n.r.).

Uneori agenții de securitate din Rusia îi provoacă pe cetățeni să critice o acțiune a statului, pentru ca apoi să poată să-i acuze de trădare de patrie, explică Smirnov.

„Pervîi Otdel” („Departamentul nr. 1” – n.r.) este o organizație pentru apărarea drepturilor omului din Rusia. De exemplu, la începutul acestui an, ONG-ul a făcut cunoscută la nivel internațional informația că o fotografă în vârstă de 33 de ani este judecată în regiunea rusă Saratov pentru că ar fi postat fotografii cu steagul LGBTQ. Potrivit organizației, tânăra era urmărită penal pentru că ar fi difuzat simbolurile unei organizații extremiste.

HotNews.ro a stat de vorbă prin Zoom cu Evgheni Smirnov, unul dintre avocații care lucrează pentru „Pervîi otdel”, despre una dintre infracțiunile care au explodat în Rusia după declanșarea războiului împotriva Ucrainei.

Este vorba despre „trădarea de patrie”, de care sunt acuzați oameni care, fie doar au trimis câțiva dolari în Ucraina, fie că au postat comentarii pe social media în care criticau acțiunile statului, fie au fost descoperiți într-o zonă de graniță cu ghete pentru drumeție în portbagaj, ceea ce i-a transformat automat în potențiali voluntari pentru corpurile militare anti-Putin.

Luna trecută o esteticiană cu cetățenie rusă și americană a fost trimisă în judecată pentru trădare, deoarece a făcut o mică donație pentru o organizație non-profit din New York care strângea bani pentru populația civilă din Ucraina. Ea riscă 12 ani de închisoare.

Evgheni Smirnov a fugit din Rusia, dar spune că în țară au rămas suficienți membri ai organizației care încearcă acum să-i ajute pe oamenii acuzați pe nedrept de trădare de țară.

„Am avut de ales între a merge la închisoare sau a încerca să ne organizăm activitatea în afara hotarelor Rusiei”, a mărturisit avocatul în discuția cu HotNews.ro.

În Rusia, trădare de patrie poate fi, practic, orice

Pentru început, vă rog să ne explicați de ce a crescut în Rusia numărul de dosare penale cu acuzația de „trădare de patrie”?

Evgheni Smirnov: Este un complex de motive care vizează, atât modificările legislației, cât și deciziile politice luate de conducerea țării. După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, articolul (n.r.- din lege) privind trădarea de patrie și spionajul au fost modificate prin adăugarea unei noi formule și anume: „trecerea de partea inamicului”.

În principiu, această expresie se referă la situațiile în care cetățenii ruși luptă cu arma în mână împotriva forțele armate ruse.

Dar dacă e să citim articolul privind trădarea de patrie, vedem că se referă inclusiv la „acordarea unui ajutor financiar, consultativ și de altă natură îndreptat împotriva securității Federației Ruse”.

În general, dosarele penale care au fost pornite în ultimii doi ani, sunt bazate pe normele legale care au existat și până la invazia de scara largă în Ucraina. Numai că până acum nu a existat o decizie politică pentru ca astfel de acțiuni să fie condamnate cu închisoarea. Practic, prevederea nu a fost aplicată.

Formularea este atât de neclară, încât oferă posibilitatea Serviciului Federal de Securitate (FSB – n.r.) ca orice acțiune „împotriva Federației Ruse”, inclusiv exprimarea unor opinii în dezacord cu politica actuală în stat, să fie calificată ca trădare de patrie.

Câte astfel de dosare există, potrivit datelor organizației pe care o reprezentați?

Este foarte greu de calculat. Foarte multe astfel de dosare sunt examinate într-un regim închis, astfel încât informația să nu ajungă nicăieri. Putem să ne referim la statistica Departamentului instanțelor de judecată din ultimii câțiva ani, pentru că această instituție publică informații doar despre dosarele care deja au fost examinate în anul precedent.

Astfel, o statistică deplină pentru 2023 vom putea vedea abia în 2025, reieșind din numărul persoanelor care vor fi trase la răspundere. Însă, potrivit estimărilor noastre, există deja câteva sute de dosare au fost pornite pe articolul „trădare de patrie”.

Anterior, începând cu anul 2014, s-au deschis anual cam 10-15 cazuri. Până în 2014 au fost și mai puține, adică 2-3 pe an.

„Sunt oameni care au fost condamnați pentru transferuri de 6-8 dolari”

Avocatul rus Evgheni Smirnov de la organizația Pervîi Otdel. FOTO: Arhiva personală

Din informațiile dumneavoastră care sunt acțiunile invocate cel mai des la acuzația de „trădare de patrie”?

De obicei, se invocă ceea ce este mai ușor de demonstrat: transferurile financiare. Aceste acțiuni sunt interpretate ca „ajutor financiar pentru activitatea îndreptată împotriva securității Federației Ruse”.

Un număr mare de cetățeni ruși, fie au fost deja condamnați, fie sunt închiși pentru transferuri bănești (n.r.- către Ucraina) pe care le-au efectuat în primele ore și în primele zile ale invaziei din februarie 2022. Sumele nu au nicio importanță: sunt oameni care au fost condamnați pentru transferurile de 500 sau 700 de ruble (6-8 dolari – n.r.).

Mai erau și sume de 10-20 de euro, bani care au fost transferați în scopuri caritabile în zilele de 24 – 25 februarie 2022.

La distanță de un an, un an și jumătate, anchetatorii FSB au venit la acești oameni și au deschis dosare penale împotriva lor. Ulterior, aceștia au fost condamnați la ani de închisoare.

De asemenea, foarte multe cauze au ca obiect comunicarea pe internet, de regulă, pe Telegram.

Unele sunt făcute chiar în urma „provocărilor” celor din structurile de forță: cu alte cuvine, colaboratorii FSB scriu în numele unor pretinși cetățeni ucraineni și oamenii sunt provocați să întreprindă anumite acțiuni.

De exemplu, să vorbească despre situația politică din Rusia sau să transmită o anumită poză din orașul natal. Aceste lucruri pot fi catalogate drept „trădare de patrie”, sau „acordarea ajutorului îndreptat împotriva securității Federației Ruse”.

O altă categorie este a celor acuzați că ar fi planificat să adere la Legiunea „Libertatea Rusiei” sau chiar să se alăture Forțelor Armate ale Ucrainei.

De obicei, aceștia sunt reținuți la graniță, iar în portbagajul automobilelor lor sunt descoperite ghete pentru drumeție, iar în dispozitivele lor sunt găsite anumite convorbiri pe Telegram sau alte rețele de socializare.

Angajații structurilor de forță consideră că aceste „dovezi” sunt suficiente pentru a demonstra intenția persoanei respective de a participa la acțiuni militare de partea Ucrainei.

Cum sunt selectate persoanele acuzate de „trădare de patrie” sau cele care sunt provocate de oamenii din structurile de forță?

Sunt mult metode. În ceea ce privește transferurile financiare, în Rusia toate tranzacțiile financiare în afara țării sunt controlate de un serviciu financiar antispionaj. În Rusia există o structură specială în acest sens.

Dacă e să vorbim despre anumite provocări, sau de tragerea la răspunde pentru comunicarea cu „reprezentanți ai Ucrainei”, cum îi numesc colaboratorii FSB, acești oameni sunt căutați pe rețelele sociale sau sunt găsiți la rubrica „comentarii” de la site-urile de știri și reiese (din comentarii), că respectiva persoană nu susține acțiunile autorităților ruse.

De asemenea, „trădătorii” sunt găsiți printre urmăritorii vreunui grup de pe Telegram, Facebook sau Vkontakte.

Mai sunt persoanele care trec granița. De fiecare dată când se atinge un anumit procent de ruși care trec granița se fac verificări suplimentare. (n.r. – agenții de securitate) Pot să le verifice telefoanele mobile pentru a găsi ceva care poate fi invocat pentru tragerea la răspundere.

Cum se folosesc escrocii de articolul din lege privind trădarea de patrie

Aceste persoane într-adevăr sunt considerate drept pericol ori este o măsură pentru înfricoșătoare populației?

Toate dosarele care se referă la „trădare de patrie” sunt dosare politice. Noi chiar vedem cum se schimbă comportamentul autorităților ruse într-o perioadă sau alta a istoriei contemporane.

În opinia mea, cu astfel de dosare, statul încearcă să deseneze așa-zisele linii roșii, adică încearcă să arate oamenilor ce poate fi făcut în acest moment și ce nu poate fi făcut.

Și putem să spunem că le reușește să semene această frică. Asta poate fi văzut inclusiv și după felul în care acționează acum mulți escroci: dacă anterior oamenii erau sunați și anunțați că de pe contul lor pot să dispare o anumită suma de bani, acum escrocii sună și spun că în contul victimei ar fi fost văzută o tranzacție spre Ucraina și persoana riscă să fie cercetată pe articolul „trădare de patrie”. Oamenii sunt speriați.

La Moscova, chiar și o judecătoare a plătit bani escrocilor ca să evite „pedeapsa” pentru o pretinsă tranzacție a banilor (n.r.- către Ucraina).

Dacă e să vorbim despre un caz concret recent, Ilia Baburin a fost condamnat la 25 ani de închisoare pentru „incendiarea unei unități militare” și legături cu batalionul „Azov”, organizație care este considerată în Rusia drept extremistă. În ce măsură acest dosar este unul elocvent?

Cazul lui Ilia nu este singurul în Rusia, cunoaștem câteva zeci astfel de dosare. Prin prisma acestor cazuri putem urmări cum se schimbă atitudinea autorităților față de acțiunile de rezistență.

În primăvara lui 2022, pentru incendierea unităților militare sau alte acțiuni violente care demonstrează dezacordul față de politica autorităților oamenii au fost pedepsiți pentru infracțiunea de„distrugere intenționată a proprietăților străine”, fapte care, de mai multe ori, s-au soldat cu pedepse cu suspendare.

Cu timpul, aceste acțiuni au ajuns să fie catalogate ca „acte teroriste”, iar ulterior, s-au adăugat și articolele privind „trădarea de patrie”. Acum oamenii riscă pentru aceste acțiuni detenția pe viață.

Anterior, a existat un val de persecuții la care au fost supuși zeci de savanți din Rusia. Unul dintre ei a fost luat din hospice și a murit a doua zi.

Cazul lui Victor Cudreavțev este „mai fericit”: am reușit să demonstrăm nevinovăția sa. El a trăit încă un an în apartamentul său, însă a decedat, în 2021, din cauza agravării stării de sănătate după arest. (n.r. – a decedat la 78 de ani).

Cum se corelează articolul privind „falsurile privind armata”, foarte cunoscut în ultima perioadă, cu acuzația de „trădare de patrie”?

În prezent, sunt foarte multe articole (de lege) „politice”, formulate în așa fel încât niciun lingvist sau un alt specialist, jurist, nu poate le să limite și să le interpreteze. Sunt scrise astfel încât oferă dreptul oricărui anchetator să decidă cum să califice acțiunile unei persoane. Foarte des totul se decide la nivel de „senzație”.

„Am avut de ales între a merge la închisoare sau a încerca să ne organizăm activitatea în afara hotarelor Rusiei”

Ne spuneți cum activați dumneavoastră și organizația pe care o reprezentați? Dacă este posibil ca apărătorii drepturilor omului să rămână în Rusia?

Eu pot să vorbesc în ceea ce mă privește: am părăsit Rusia cu aproape trei ani în urmă, înainte de invazia pe scară largă. A fost o decizie necesară, pentru că anterior am avut percheziții. Colegul meu cu care am lucrat în ultimii 15 ani, Ivan Pavlov, a fost acuzat de „divulgarea datelor anchetei” în cazul jurnalistului Ivan Safronov.

Colegul a comentat ce fel de acuzațiile sunt aduse jurnalistului și pentru acest lucru este acum cercetat. Ni s-a spus destul de clar că dacă vom rămâne în Rusia, vom merge la pușcărie.

Astfel, am avut de ales între a merge la închisoare, sau a încerca să ne organizăm activitatea în afara hotarelor Rusiei. Noi am decis să plecăm din Rusia. Sunt activități care pot fi desfășurate doar din afara Rusiei, dar sunt și cele care necesită prezența fizică.

În Rusia au rămas încă mulți oameni curajoși care-și continuă activitatea, dar pot să spun cine sunt și cui îi acordăm acum ajutorul. Fiecare dosar este unic și în fiecare caz avem o abordare concretă.

Atunci când ați plecat din țară, v-ați putut imagina cum va ajunge situația drepturilor omului în Rusia?

Da. În 2021, după întoarcerea lui Alexei Navalnîi în Rusia, a fost începutul unui trend absolut represiv. De atunci, au început să fie pornite dosare penale despre care cu greu ți-ai fi putut imagina că sunt posibile.

Au început să fie introduse și modificările respective în legislație. „Poliția politică” a început să se comporte corespunzător.

Încă atunci împreună cu colegii spuneam că are loc o pregătire pentru ceva. Unii, puțini, au spus chiar că totul merge spre un război la scară largă.