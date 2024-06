Intră în competiția celor mai bune campanii de Employer Branding din România

Employer Branding Awards, competiția națională dedicată campaniilor și proiectelor de employer branding din România, anunță deschiderea înscrierilor pentru ediția din acest an. Evenimentul își propune să recunoască și să premieze excelența în strategii de atragere și retenție a talentelor, contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu de lucru modern și atractiv în companiile din România.

Câștigătorii celei de-a treia ediții vor fi celebrați pe 4 octombrie, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Hotel JW Marriott din București, după încheierea conferinței din prima partea zilei. Employer Branding Awards aduce în prim-plan cele mai inovative și de succes campanii de employer branding din România. Competiția este deschisă tuturor companiilor, indiferent de dimensiune sau industrie, care au implementat proiecte ce au avut un impact semnificativ asupra imaginii de angajator și a culturii organizaționale, pe piața locală.

Categoriile de premiere

Competiția propune 17 categorii adaptate la tendințele din resurse umane, precum:

•Employer Brand of the Year for Large Companies

•Employer Brand of the Year for Small & Medium Companies

•Best Use of Employee Generated Content in an Employer Branding Campaign

•Best Employer Brand Video

•Best Recruitment Campaign

•Best Use of Social Media in an Employer Branding Campaign

•Best New Employer Brand

•Employer Branding Professional of the Year

•Employer Branding Team of the Year

•Best Benefits Strategy

•Best Rewards & Recognition Strategy

•Best People Development Strategy

•Best Diversity & Inclusion Employer Branding Campaign

•Best Employer Branding Campaign Targeting Gen Z

•Best Internal Communication Strategy

•Best Use of Technology for Internal Communication

•Special Projects

Înscrierea în competiție

Organizațiile, brandurile, consultanții și agențiile de comunicare care au derulat proiecte și campanii de Employer Branding în perioada 1 ianuarie 2023–30iunie2024 (cu condiția ca acestea să nu fi fost înscrise la ediția anterioară) sunt invitați să se înscrie în competiție.

Termenul limită pentru trimiterea nominalizărilor este 28 iulie, ora 23:59. Un juriu format din experți de renume în resurse umane și comunicare va evalua fiecare proiect în parte, ținând cont de criterii precum inovația, impactul și creativitatea.

Gala de decernare a premiilor

Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unei gale de premiere care va avea loc la Hotel JW Marriott din București, pe 4 octombrie, ora 19:00.

Evenimentul va reuni profesioniști de top din domeniul resurselor umane, lideri de opinie și reprezentanți ai mediului de afaceri, oferind oportunități valoroase de networking și schimb de bune practici.

Employer Branding Awards este parte din seria de conferințe Employer Branding Conference, cel mai important eveniment în promovarea brandului angajatorului din România. Evenimentul este organizat de Evensys în parteneriat cu Lidl România, iar gala de premiere este realizată cu sprijinul Bosch România, Up România și Beciul Domnesc.

