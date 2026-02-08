Iranul, mesaj ferm pentru Donald Trump: „Nimeni nu are dreptul să ne dicteze ce să facem”

Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului, subiect de conflict cu SUA, în ciuda amenințările repetate venite din partea președintelui american Dpnald Trump, a declarat duminică șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, la două zile după negocieri cu Washingtonul asupra programului său nuclear, informează AFP.

„Iranul a plătit un preț foarte mare pentru programul său nuclear pașnic și pentru îmbogățirea uraniului”, a subliniat Araghchi în timpul unui forum la Teheran, scrie Agerpres.

„De ce insistăm noi atâta asupra îmbogățirii (uraniului) și refuzăm să renunțăm la aceasta chiar dacă ne este impus un război? Pentru că nimeni nu are dreptul să ne dicteze ce să facem”, a insistat diplomatul, care a discutat vineri, în Oman, cu emisarul american Steve Witkoff.

Desfășurarea militară americană în Golf „nu ne sperie”, a mai declarat ministrul de externe iranian, la o zi după ce emisarul președintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a vizitat portavionul american Abraham Lincoln în regiunea Golfului.

„Suntem un popor al diplomației, suntem de asemenea un popor al războiului, însă aceasta nu înseamnă că noi căutăm războiul”, a adăugat Araghchi în timpul forumului de la Teheran.

Donald Trump a amenințat în repetate rânduri cu intervenția militară în Iran, mai întâi ca răspuns la reprimarea sângeroasă a mișcării de protest de către regim din ianuarie, apoi din cauza programului nuclear al Teheranului.În acest context, Statele Unite au desfășurat o prezență militară semnificativă în regiunea Golfului, unde este staționat portavionul Abraham Lincoln.

Duminică, șeful diplomației iraniene a pus la îndoială „seriozitatea” SUA în a continua negocierile cu Iranul asupra programului nuclear.

„Impunerea de noi sancțiuni (împotriva Iranului) și unele acțiuni militare suscită îndoieli în ceea ce privește seriozitatea și deschiderea celeilalte părți în a purta negocieri adevărate”, a declarat Abbas Araghchi, subliniind că țara sa „va evalua toate semnalele și va decide asupra continuării negocierilor”.

În cazul unui atac militar împotriva sa, Iranul a avertizat că va viza bazele americane în regiune și ar putea bloca strâmtoarea Urmuz, punct de tranzit cheie pentru livrările energetice mondiale.