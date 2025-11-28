IULIUS, 25 de ani pe piața imobiliară: cum a ajuns cel mai mare dezvoltator român un actor al regenerării urbane

Grupul IULIUS marchează două decenii și jumătate de activitate, perioadă în care s-a transformat dintr-un pionier al retailului modern în afara Capitalei, într-un dezvoltator cu investiții majore în regenerare urbană. Compania deține opt proiecte, în Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava, care însumează 320.000 mp de spații de retail și 240.000 mp de birouri.

IULIUS a debutat în anul 2000 cu Iulius Mall Iaşi, pe atunci primul mall construit în afara Bucureștiului şi al doilea din ţară. Modelul a fost replicat la Timişoara, Cluj-Napoca și Suceava, formând o reţea naţională. Centrele comerciale au atras branduri internaționale și au introdus o formulă care combina cumpărăturile cu cinematografe, zone de food court, entertainment și evenimente. În timp, Iulius Mall a devenit lider de piaţă la nivel regional, atrăgând anual 73 de milioane de vizite.

Palas Iași și extinderea conceptului mixt

Un moment definitoriu a fost inaugurarea Palas Iași, în 2012, primul proiect mixed-use din România. Ansamblul, realizat printr-o investiție de 320 de milioane de euro, a revitalizat o zonă centrală nefolosită, aflată în imediata apropiere a Palatului Culturii. Prin infrastructura modernă de birouri pe care a creat-o, Palas a aşezat Iașul pe harta orașelor atractive pentru companiile de IT și servicii aflate în expansiune în România. Totodată, a devenit principala destinație de petrecere a timpului liber din oraș și un punct de atracție regional pentru turismul de shopping. În fiecare an, Palas înregistrează peste 22 de milioane de vizite, iar imaginile Palatului Culturii, cu parcul amenajat la baza acestuia, au devenit emblematice.

Compania a continuat să investească la Iaşi şi, în 2023, a inaugurat, în apropierea Palas, cea mai mare clădire de birouri din ţară. Astăzi, centrul Iaşului include 130.000 mp de birouri și găzduiește peste 14.000 de angajați, în principal din industrii precum IT, automotive, outsourcing și servicii.

Modelul a fost extins ulterior la Timișoara, unde Iulius Town a contribuit la reconversia unei foste zone industriale și la conturarea unui nou district de afaceri, incluzând una dintre cele mai mari suprafeţe de retail din România, de peste 108.000 mp.

1,2 miliarde de euro investiţi în România

Din punct de vedere economic, IULIUS este un dezvoltator pe termen lung, care păstrează proiectele în proprietate. Compania are 1.700 de angajați și a investit peste 1,2 miliarde de euro în România. Conform datelor comunicate, proiectele din portofoliu au generat beneficii economice cumulate de peste 330 de milioane de euro la bugetele centrale și locale, prin taxe și impozite. În paralel, ansamblurile funcționează ca poli regionali de business, atragând companii internaționale și generând locuri de muncă în industrii cu valoare adăugată ridicată. La nivel național, portofoliul de birouri numără 15 clădiri, în care lucrează circa 29.000 de angajați.

Grădinile, elementul distinctiv al proiectelor IULIUS

Un element recurent în proiectele IULIUS este integrarea naturii. În Iași, Timișoara, Cluj-Napoca şi Suceava, compania a amenajat peste 180.000 mp de grădini urbane accesibile comunității, în care a investit 20 de milioane de euro. Acestea includ mai mult de 80.000 de arbori și arbuști maturi, aclimatizați în pepiniere proprii. În unele proiecte, suprafețele verzi ajung să reprezinte până la 46% din aria totală a ansamblului. Conform estimărilor companiei, vegetația din proiecte absoarbe anual circa 75 de tone de CO₂ și oferă cadrul pentru sute de evenimente în aer liber, de la festivaluri și târguri până la concerte, expoziții și activități sportive.

În ultimii ani, o componentă importantă a dezvoltărilor IULIUS a devenit infrastructura realizată. Investițiile depășesc 190 de milioane de euro și includ artere noi, străzi modernizate și lărgite, un tunel rutier subteran și diverse soluții de sistematizare a traficului. Proiectele au creat peste 1.000 de locuri de parcare pentru biciclete, au inclus 100 de stații de încărcare pentru vehicule electrice și au reorganizat circulația internă astfel încât până la 74% din traseele de acces să fie dedicate pietonilor.

Prin aceste proiecte, IULIUS a ajuns să joace un rol important în configurarea centrelor urbane, ansamblurile sale fiind atât destinații principale de cumpărături și timp liber pentru tineri și familii, cât și zone de concentrare a birourilor și serviciilor pentru companii internaționale.

Planurile de dezvoltare pentru următorii ani vizează noi investiţii, la Iaşi, Cluj şi Constanţa.

Articol susținut de Iulius Grup