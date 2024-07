Juristul Bogdan Manolea: Ministrul Finanțelor minte. Directiva UE privind e-Factura nu conține obligația de a emite facturi electronice B2B sau B2C

Juristul Bogdan Manolea susține că ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a mințit vineri la Guvern când a afirmat că obligația firmelor de a încărca facturile consumatorilor în e-Factura ar fi cerută printr-o Directivă UE. „Aceasta este o minciună. Directiva 2014/55/EU privind e-factura nu conține vreo obligație de a emite facturi electronice, nici pentru B2B, nici pentru B2C. Cu atât mai puțin de a le trimite pe toate într-o bază de date unică pentru administrația fiscală”, a scris juristul pe contul său de LinkedIn.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a susținut vineri la Guvern că obligația firmelor de a încărca facturile de la consumatori în e-Factura ar fi o obligație la nivel european, iar structura informațiilor din facturi ar fi standardizată la nivelul UE.



„În acest domeniu al standardizării facturii există directiva Uniunii Europene, care spune standardul de factură pe care îl utilizează toate statele membre. Deci nu există că România și noi, Ministerul Finanțelor, de nebuni, ne-am apucat să cerem facturi care să aibă un anumit conținut. Există directiva Uniunii Europene care privește structura informațiilor din e-Factură. La aceea ne conformăm, nu avem cum… și obligația aceasta a fost discutată și la ultima reuniune a Consiliului de Miniștri în care li s-a pus în vedere statelor membre că până în sfârșit de 2027 trebuie să treacă pe modulul e-Factura, fiind o bază de date europeană care se va face la nivelul întregii Uniuni”, a declarat vineri la Guvern ministrul Marcel Boloș.



În replică, Bogdan Manolea, jurist specializat în legislația internetului și director executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet, semnalează luni pe LinkedIn că afirmațiile lui Boloș nu sunt adevărate.

„Aceasta este o minciună. Directiva 2014/55/EU privind e-Factura nu conține vreo obligație de a emite facturi electronice, nici pentru B2B, nici pentru B2C. Cu atât mai puțin de a le trimite pe toate într-o baza de date unica pentru administrația fiscală.

O propunere (propunere, ai auzit Bolos?) de modificare a directivei TVA vorbește doar „la nivel de posibilitate (nu obligatie) transmiterea electronică a facturilor B2C și asta doar în cazul operatorilor extracomunitari””, scrie juristul.



Juristul Bogdan Manolea mai spune că „prezenta directivă se aplică în cazul facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor cărora li se aplică Directiva 2009/81/CE, Directiva 2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE sau Directiva 2014/25/UE.”



Un alt consultant, Iulian Matache, întărește faptul că ministrul Finanțelor ar minți, subliniind că tocmai România a cerut extinderea e-invoicing-ului obligatoriu doar în relatia cu sectorul public (B2G) și la raporturile B2B, respectiv B2C.

„Aici aprobarea derogării solicitate expres de România de la obligațiile instituite de Directiva VAT.

“By letter registered with the Commission on 14 January 2022, Romania requested authorisation to derogate from Articles 178, 218 and 232 of the VAT Directive to be able to impose mandatory electronic invoicing for transactions between taxable persons.”

Deci, contrar afirmației d-lui ministru, chiar Guvernul României a cerut ceva ce nu este obligatoriu pentru niciun stat membru, iar acum dânsul arată cu degetul din lașitate către Bruxelles (“See what you made me do?”)”, notează consultantul, care spune că derogarea acordată României expiră pe 31 decembrie 2026.