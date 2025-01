Justin Trudeau, premier al Canadei de aproape un deceniu, și-ar putea anunța demisia zilele acestea

Premierul canadian Justin Trudeau, aflat sub presiune de câteva săptămâni, și-ar putea anunța demisia în următoarele zile, a scris publicația The Globe and Mail, preluată de AFP.

Citând trei surse anonime familiarizate cu afacerile interne ale partidului, ziarul a afirmat că anunțul lui Trudeau ar putea veni chiar luni.

Anunțul ar urma să fie făcut înaintea reuniunii naționale a partidului programată pentru miercuri, potrivit surselor The Globe and Mail.

Plecarea Trudeau ar lăsa partidul fără lider cu câteva luni înainte de următoarele alegeri generale, care ar trebui să aibă loc până la sfârșitul lunii octombrie.

Până în prezent, Justin Trudeau, care își anunțase intenția de a candida din nou, se află în sondaje la peste 20 de procente în spatele rivalului său conservator Pierre Poilievre.

Haos politic în Canada în așteptarea războiului comercial cu SUA

Cu o minoritate în Parlament, slăbit de retragerea aliatului său de stânga și de o nemulțumire crescândă în interiorul propriului partid, Justin Trudeau se confruntă cu cea mai gravă criză politică de la venirea sa la putere în urmă cu nouă ani.

Haosul domnește în capitala Ottawa de la demisia surprinzătoare a vicepremierului Chrystia Freeland, care nu era de acord cu Justin Trudeau cu privire la modul de abordare a războiului economic iminent cu Statele Unite.

Declarațiile lui Donald Trump din ultimele săptămâni au agravat criza politică din Canada și au provocat o undă de șoc în întreaga țară.

Ottawa caută un răspuns la amenințările lui Donald Trump, care a promis să impună tarife vamale de 25 % Canadei și Mexicului de îndată ce va reveni la putere, în ianuarie.

Justin Trudeau, o carieră politică pe urmele tatălui

După aproape un deceniu la putere, Justin Trudeau suferă acum de o popularitate scăzută, fiind considerat vinovat de populație pentru inflația ridicată din țară și pentru criza locuințelor și a serviciilor publice.

Cu toate acestea, când a preluat mandatul în 2015, întreaga lume a urmărit cu interes, ca să nu spun admirație, primii pași la putere ai lui Justin Trudeau, un tânăr lider care a proclamat: „Canada s-a întors” pe scena internațională.

Fiul cel mare al carismaticului Pierre Elliott Trudeau, fostul premier care a murit în 2000, Justin Trudeau și-a căutat mult timp calea: boxer amator, instructor de snowboard, profesor de engleză și franceză…

În cele din urmă, a călcat pe urmele tatălui său și a intrat în politică târziu, în 2007, fiind ales deputat de Montreal în 2008 și apoi lider al unui partid liberal în ruine în 2013.

În calitate de prim-ministru, a transformat Canada în a doua țară din lume care a legalizat canabisul, a introdus o taxă pe poluare, a lansat o anchetă publică privind dispariția și uciderea femeilor aborigene și va semna o versiune modernizată a Acordului nord-american de liber schimb (NAFTA), mai amintește AFP.