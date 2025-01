Regele Danemarcei a schimbat stema regală după comentariile lui Donald Trump despre Groenlanda. „O senzație”, explică un istoric

Regele Danemarcei i-a şocat pe unii istorici prin schimbarea stemei regale pentru a evidenţia mai mult Groenlanda şi Insulele Feroe, ca reacţie la afirmaţiile lui Donald Trump că doreşte să cumpere Groenlanda, scrie The Guardian, citat de News.ro.

La mai puţin de un an de când i-a succedat mamei sale, regina Margrethe, după ce aceasta a abdicat în ajunul Anului Nou dintre 2023 și 2024, regele Frederik şi-a exprimat clar intenţia de a păstra teritoriul danez autonom şi fosta colonie în cadrul regatului Danemarcei.

Timp de 500 de ani, stemele regale daneze anterioare au prezentat trei coroane, simbolul Uniunii de la Kalmar dintre Danemarca, Norvegia şi Suedia, care a fost condusă de Danemarca între 1397 şi 1523. Acestea sunt, de asemenea, un simbol important al vecinei sale Suedia.

Dar în versiunea actualizată, coroanele au fost eliminate şi înlocuite cu un urs polar şi un berbec mai proeminente decât anterior, pentru a simboliza Groenlanda şi Insulele Feroe.

