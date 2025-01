Sezonul 2 al serialului „The Last of Us”, unul dintre cele mai populare produse de HBO, apare în luna aprilie

Bella Ramsey și Pedro Pascal într-o imagine de promovare a serialului „The Last of Us” de pe HBO, FOTO: HBO MAX / Planet / Profimedia Images

Sezonul al doilea al serialului „The Last of Us”, una dintre cele mai populare și apreciate serii difuzate de HBO în ultimii ani, va avea premiera în luna aprilie, relatează revista Variety.

Luna lansării pentru The Last of Us a fost confirmată de Neil Druckmann, directorul executiv al studioului Naughty Dog, compania care a creat jocul video omonim pe care se bazează serialul HBO. El a făcut anunțul la un eveniment organizat la Las Vegas de Sony, care a produs serialul alături de HBO, și le-a prezentat celor prezenți un scurt trailer „teaser” pentru sezonul al doilea sezon.

Trailerul a fost publicat apoi pe canalul de YouTube al platformei Max, cea care difuzează în streaming producțiile HBO și ale conglomeratului Warner Bros. Discovery.

În trailer, primul pentru sezonul 2 al serialului The Last of Us, poate fi văzută pentru prima dată și actrița Kaitlyn Dever în rolul lui Abby, un personaj nou în serie, dar care a jucat un rol cheie în jocurile video produse de Naughty Dog.

„Nu contează dacă ai un cod ca mine” spune ea, după ce o vedem mergând pe un coridor întunecat, cu un pistol în mână. „Există lucruri despre care toată lumea e de acord că sunt greșite”, mai spune aceasta.

La fel ca Druckmann, trailerul se rezumă la a anunța că sezonul 2 urmează să aibă premiera în aprilie, fără a preciza și data exactă a lunii.

„La cinci ani după evenimentele din primul sezon, Joel și Ellie sunt prinși într-un conflict între ei și o lume chiar mai periculoasă și imprevizibilă decât cea pe care au lăsat-o în urmă”, notează descrierea oficială pentru al doilea sezon al The Last of Us.

Primul sezon al serialului „The Last of Us” i-a dat pe spate pe critici

Lansat în ianuarie 2023, primul sezon al The Last of Us are pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes o rată a aprobării de 96% din partea criticilor de film, bazată pe 486 de recenzii cu un scor mediu de 8,75 din 10.

Pe Metacritic, a obținut o medie ponderată de 84 din 100, bazată pe 44 de recenzii ale criticilor de film, indicând „aclamare universală.” Mulți critici l-au considerat cea mai bună adaptare a unui joc video, Mark Delaney de la GameSpot numindu-l „începutul unei noi ere” pentru gen.

Interpretările actorilor din primul sezon au fost larg apreciate, criticii remarcând în special „chimia” dintre Pascal și Ramsey.

Unii au considerat interpretarea lui Pascal drept cea mai bună din cariera sa, evidențiindu-i abilitatea de a exprima nuanțe și vulnerabilitate rară, iar mulți au remarcat interpretarea remarcabilă a lui Ramsey pentru echilibrul dintre comedie și emoție.

Serialul s-a bucurat de ratinguri uriașe pe HBO

Episodul de debut a avut 4,7 milioane de telespectatori în Statele Unite în prima noapte, incluzând aici atât vizionările la TV, cât și cele în streaming pe acum defuncta HBO Max.

A fost al doilea cel mai mare debut pentru HBO din ultimii 13 ani, în spatele doar a House of the Dragon. Numărul total de vizionări a crescut la aproape 40 de milioane în decurs de două luni. În America Latină, premiera The Last of Us a marcat a fost cel mai mare debut de pe HBO Max din istorie.

Al doilea episod a avut 5,7 milioane de telespectatori în prima noapte, o creștere de 22% față de săptămâna precedentă, reprezentând cea mai mare creștere a audienței în a doua săptămână pentru o dramă originală HBO din istoria rețelei. Primele două episoade au avut o medie de 21,3 milioane de telespectatori până pe 31 ianuarie, primele cinci aproape 30 de milioane până pe 6 martie, iar primele șase 30,4 milioane până pe 12 martie, cea mai mare audiență pentru un serial HBO de la sezonul opt din Game of Thrones și depășind media pe zece episoade a serialului House of the Dragon.

Succesul uriaș de care s-a bucurat serialul s-a văzut și în vânzările pentru jocurile video pe care se bazează, lansate în 2013 și 2020, care au crescut semnificativ din nou.

