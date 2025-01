Ciolacu: Mari fonduri de investiții americane sunt interesate de România

Premierul Marcel Ciolacu susține că România este în atenția marilor fonduri de investiții americane. „Săptămâna viitoare, voi discuta cu șefii unor mari fonduri de investiții americane, interesate de țara noastră. Sunt semnale clare că parteneriatul strategic cu Statele Unite intră în noua dimensiune economică agreată cu președintele Trump, la finalul anului trecut”, a declarat Ciolacu, la începutul ședinței de Guvern de vineri.

„Mă bucur că ieri, un concern străin a anunțat relocarea fabricii din Bulgaria în România. Fiecare investitor câștigat este esențial pentru economie”, a mai spus premierul.

Gigantul anglo-olandez din industria bunurilor de larg consum Unilever, al doilea producător mondial, după Nestle, închide fabrica de înghețată Denny din Veliko Târnovo (Bulgaria), la 7 ani după ce a cumpărat-o, existând posibilitatea ca producția să fie mutată în România, la Suceava, potrivit Economica.net.

Proiectul de buget va fi aprobat sâmbătă

Premierul a precizat că în ședința de vineri vor fi finalizate toate procedurile prealabile pentru a adopta sâmbătă, într-o ședință specială de Guvern, bugetul pe 2025.

„Știrea finalizării proiectului de buget a avut, ieri, efecte imediate. Dobânda la care se împrumută extern România, pe 10 ani, a scăzut rapid. Vor urma și alte efecte pozitive”, a afirmat Ciolacu.

„Nu voi intra azi în detaliile bugetului, atrag atenția asupra unei singure cifre, cea a exporturilor, care crește în acest an cu peste 3%. Acesta va fi primul impact major al integrării noastre depline în spațiul Schengen. Alt efect important este că am avut o lună ianuarie cu vreme bună, asta a permis constructorilor să lucreze intens pe șantiere, în special pe autostrăzi. Bugetul Transporturilor crește cu 20% în acest an, iar astfel avem certitudinea că vor fi loturi finalizate chiar în această primăvară”, a mai spus premierul.