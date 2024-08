Miliardarul John Foley spune că și-a pierdut toți banii: „Au fost pe hârtie”

Miliardarul american John Foley, cofondatorul Peloton, a dezvăluit că și-a pierdut toți banii și că a fost nevoit să vândă aproape tot ce deținea după ce a părăsit compania listată pe bursa de la New York, relatează USA Today.

„Știți, la un moment dat am avut pe hârtie o grămadă de bani. Din păcate, ei nu au fost în bancă. Mi-am pierdut toți banii”, a declarat antreprenorul american în vârstă de 52 de ani într-un interviu acordat celor de la New York Post.

El se referă la faptul că vasta porțiune a averii sale s-a datorat acțiunilor pe care le deținea în compania sa, care poate oscila enorm în funcție de prețul cu care ele se tranzacționează pe bursă. Banii sunt „în bancă” abia după ce vinzi o parte a acțiunilor pentru a avea numerar.

„Am fost nevoit să vând aproape tot ce aveam în viața mea”, a subliniat el în noul interviu, referindu-se la celelalte bunuri ale sale.

Foley este cunoscut pentru faptul că a fondat alături de un alt antreprenor american Peloton, o companie de echipamente pentru exerciții fizice ce vinde produse ca biciclete staționare, benzi de alergare și aparate de vâslit pentru interior.



Marea inovație a companiei pe care Foley a cofondat-o a fost că echipamentele sale au venit cu ecrane tactile conectate la internet, care transmit în direct cursuri de fitness și la cerere printr-un serviciu de abonament.

Afacerea lui Foley a crescut exploziv în timpul pandemiei

Peloton a fost listată pe bursă în septembrie 2019, când acțiunile sale s-au vândut cu un preț mediu de 25 de dolari. La fel ca alte companii, cea a lui Foley a cunoscut o creștere vertiginoasă în timpul pandemiei de COVID-19, când măsurile de carantină repetate au făcut ca oamenii care voiau să se mențină în formă să comande echipamente sportive pentru acasă.

În decembrie 2020 prețul acțiunilor Peloton a crescut cu peste 400% până la un maxim de 162,72 de dolari. Potrivit agenției Bloomberg, la momentul respectiv capitalizarea totală pe bursă a companiei se ridica la aproximativ 50 de miliarde de dolari, în timp ce averea personală a lui Foley era de 1,9 miliarde.

Însă după ce vaccinurile anti-COVID au devenit pe larg disponibile în 2021, prețul acțiunilor Peloton a căzut la fel de spectaculos iar un an mai târziu compania concedia 2.800 de angajați. În februarie 2022 Foley și-a dat demisia din funcția de CEO al Peloton și în luna septembrie a anului respectiv el a renunțat și la participațiile sale în companie.

The Wall Street Journal relata un an mai târziu că Foley și-a vândut casa din celebrul cartier The Hamptons pentru 51 de milioane de dolari, cu 4 milioane mai puțin decât a plătit pe ea. Mai devreme în cursul acestui an el și-a vândut și un apartament din Manhattan evaluat la 35,5 milioane de dolari.

Antreprenorul american spune că nu și-a pierdut optimismul

Între timp, Foley a fondat Ernesta, o companie de decoruri interioare la care a adus mai mulți foști directori de la Peloton. El a fost însă nevoit să strângă bani de la investitori pentru a pune pe roate această afacere.

„Lucrez din greu pentru a încerca să fac din nou bani… fiindcă nu mai am mare lucru”, a declarat el cu o notă de umor pentru New York Post, potrivit jurnaliștilor de la acest ziar.

„Cred, poate, că cele mai bune zile ale lui John Foley mă așteaptă”, a adăugat el într-o notă mai serioasă, spunându-le jurnaliștilor americani că noua sa companie ar putea ajunge la venituri de 500 de milioane de dolari până la sfârșitul acestui deceniu.

În ceea ce privește Peloton, zilele de glorie ale companiei par să fi apus definitiv, acțiunile sale tranzacționându-se în prezent cu puțin sub 5 dolari pe bursa de la New York.