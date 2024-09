VIDEO Nici noul film al unei francize cu un buget de peste un miliard de dolari nu a reușit să detroneze „Beetlejuice Beetlejuice” de la box office

„Transformers One”, cel de-al optulea titlu al celebrei francize de filme „Transformers”, a debutat în cinematografe cu încasări sub așteptări și nu a reușit să detroneze pelicula „Beetlejuice Beetlejuice” al regizorului Tim Burton, care și-a păstrat coroana pentru al treilea weekend consecutiv, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Filmul lui Burton, unul pentru care Michael Keaton, Catherine O’Hara și Winona Ryder s-au întors în rolurile lungmetrajului original lansat cu 36 de ani în urmă, a avut weekendul acesta încasări de 26 de milioane de dolari în 4.172 de cinematografe nord-americane, ajungând la 225 de milioane de dolari pe piaţa internă din America de Nord şi la 329,7 milioane de dolari la nivel global.

Încasările totale de peste jumătate de miliard de dolari marchează un succes major pentru un lungmetraj cu un buget de producție estimat la 100 de milioane de dolari.

Transformers One în schimb a debutat sub aşteptări, cu vânzări de bilete de doar 25 de milioane de dolari în 3.978 de săli de cinema. Este un start slab pentru filmul de animaţie al Paramount şi Hasbro, care a costat 75 de milioane de dolari şi a țintit obiectiv încasări de 30-40 de milioane de dolari. La nivel internaţional, filmul a adus doar 14 milioane de dolari, pentru un total de 39 de milioane de dolari la nivel mondial.

Rezultatul este unul dezamăgitor pentru franciza care a debutat cu primul film live-action Transformers din 2007 și care a avut de-a lungul celor 7 lungmetraje anterioare un buget care s-a ridicat la 1,37 miliarde de dolari, potrivit estimărilor din industrie. Iar încasările au fost pe măsură: 5,28 de miliarde, dintre care 1,73 de miliarde pe piața internă nord-americană și restul la nivel internațional.

Debut slab în cinematografe pentru noul film „Transformers”

Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry şi Scarlett Johansson conduc distribuţia de voci din Transformers One, primul film de animaţie al francizei din 1986, de la The Transformers: The Movie. Însă faptul că este vorba de un film de animație nu poate explica debutul sub așteptări în condițiile în care lungmetrajul de animație Inside Out 2 este pelicula cu cele mai mari încasări în cinematografe în 2024 (1,68 de miliarde de dolari).

Pe poziția a treia în clasamentul top 10 este un alt film de animație, Despicable Me 4 (948 de milioane de dolari), iar Kung Fu Panda 4 este pe 6 (548 de milioane de dolari).

În pofida debutului slab, Transformers One, o poveste regizată de Josh Cooley (Toy Story 4) despre cearta dintre Autoboţi şi Decepticoni, a primit recenzii pozitive şi scoruri de audienţă încurajatoare, astfel că vânzările de bilete ar putea creşte în următoarele săptămâni.

Mai multe filme de animaţie post-pandemie, inclusiv Elemental de la Pixar şi Migration de la Illumination, au dat dovadă de reziliență în cinematografe și au realizat încasări solide după ce au debutat sub așteptări. Cu toate acestea, Transformers One s-ar putea confrunta cu concurenţa din partea The Wild Robot, un film de animaţie care va avea premiera în 27 septembrie.

Lungmetrajul „Speak No Evil”, pe locul 3 în clasamentul box office

Speak No Evil”, remake-ul Universal şi Blumhouse al thrillerului danez din 2022, a coborât pe locul trei cu 5,9 milioane de dolari din 3.375 de săli. Aceasta este o scădere de 48% faţă de debutul său.

Comedia neagră, cu James McAvoy şi Mackenzie Davis, a avut, până în prezent, încasări de 21,45 milioane de dolari în America de Nord şi 42 de milioane de dolari în întreaga lume.

Continuarea filmului cu supereroi Deadpool & Wolverine, produs de Disney şi Marvel, a completat top 5 cu 3,8 milioane de dolari din 2.450 de săli în cel de-al nouălea weekend de lansare.

Filmul cu rating R cu Ryan Reynolds şi Hugh Jackman în rolurile principale a rămas în top trei de la lansarea sa de la sfârşitul lunii iulie şi a înregistrat până în prezent încasări remarcabile de 627 de milioane de dolari pe piaţa internă şi 1,317 miliarde de dolari la nivel global.

Este a cincea cea mai mare lansare internă şi a şaptea cea mai mare lansare la nivel mondial din MCU. De asemenea, este filmul cu rating R cu cele mai mari încasări din istorie.

Noul film cu Halle Berry, o nouă dezamăgire pentru studioul Lionsgate

Un alt debut, Never Let Go de la Lionsgate, a ajuns pe locul al patrulea, cu încasări dezamăgitoare de 4,5 milioane de dolari din 2.667 de săli.

Thrillerul cu Halle Berry este cel mai recent debut dezolant cu o singură cifră pentru Lionsgate, după thrillerul cu asasini The Killer’s Game de weekendul trecut (debut de 2,6 milioane de dolari) şi o serie de lansări din august, inclusiv reboot-ul The Crow (debut de 4,6 milioane de dolari), 1992 (debut de 1,6 milioane de dolari) şi Borderlands (debut de 8,6 milioane de dolari).

Filmul a avut un buget de 20 de milioane de dolari.

De asemenea, nouă în cinematografele nord-americane este satira body-horror a lui Demi Moore, The Substance, care a debutat pe locul al şaselea cu 3,1 milioane de dolari din 1.949 de cinematografe.

Coralie Fargeat (Revenge) a regizat filmul despre o celebritate în vârstă care ia un medicament de pe piaţa neagră pentru a-şi recâştiga tinereţea. The Substance, care a avut premiera la Cannes şi i-a adus lui Moore unele dintre cele mai bune recenzii din cariera sa, va fi lansat în streaming de platforma Mubi.

În cinematografele din România noul film al lui Demi Moore va avea premiera abia anul viitor, în data de 10 ianuarie.

