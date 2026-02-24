Nicușor Dan, întâlnire la Cotroceni cu premierul Bolojan. Care au fost principalele subiecte discutate

Întâlnirea de astăzi de la Palatul Cotroceni este una care pregătește deplasarea premierului Bolojan la Bruxelles unde va fi primit joi depreședinta Comisiei Europene, pentru a discuta despre PNNR și alte mijloace de finanțare europeană.

Într-o postare pe Facebook în care anunță întâlnirea, președintele subliniază că între subiecte discutate se numără stadiul PNRR. „România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide”, precizează Nicușor Dan.

Guvernul a transmis de vineri seară că stadiul PNNR va fi pe agenda întrevederii dintre premier și președinta Comisiei Europene. România face eforturi pentru a debloca cei 231 de milioane de euro din PNRR aferenți jalonului pentru pensiile magistraților.

Jalonul trebuia realizat până la finalul lui noiembrie 2025, potrivit înțelegerii cu Comisia Europeană, dar nu a fost îndeplinit pentru că nu a intrat în vigoare reforma pensiilor magistraților. Această lege a trecută săptămână trecută de CCR și urmează să meargă la Cotroceni pentru promulgare, motiv pentru care România face un ultim efort de a debloca banii.

Alte mecanisme de finanțare

În vizita la Bruxelles, Ilie Bolojan va semna Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest. Acesta este un mecanism de finanțare dedicat regiunilor de frontieră estice, care reunește Grupul BEI, instituții financiare internaționale, precum și bănci naționale și regionale de promovare din statele membre vizate. Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.

„Acest nou instrument european pune circa 20 de miliarde de euro la dispoziția a nouă state membre aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, pentru a contracara efectele economice și de securitate cauzate de război”, a explicat Nicușor Dan.

Agenda deplasării la Bruxelles

Întâlnirea de joi dintre Ilie Bolojan și Ursula von der Leyen este prima de când acesta a devenit premier, adică în urmă cu aproape opt luni. Cei doi s-au mai întâlnit când Bolojan ocupa funcția de președinte interimar.

În august 2025, Ursula von der Leyen a fost în România, însă nu s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, pentru că era ocupat cu asumarea răspunderii în Parlament pe 5 proiecte de legi, unul dintre ele fiind și reforma pensiilor speciale.

Ilie Bolojan se va întâlni și cu Roxana Mînzatu, vicepreședintă a Comisiei Europene și totodată comisar european pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Tot joi premierul va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de președinta Comisiei Europene, prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei și de președinta Băncii Europene de Investiții.