O corectură publicată de ziarul The Guardian a devenit virală. „Trebuia să primească 0 stele”

„Evaluarea acestui film a fost corectată pe 2 februarie 2026. O problemă de formatare a făcut ca în versiunea anterioară să primească o stea, când trebuia să primească zero”, este modificarea unei recenzii făcute de unul dintre cronicare The Guardian la filmul „Melania”, un documentar despre Prima Doamnă a Statelor Unite.

Jurnalistul specializat în cinematografie, Xan Brooks, a văzut filmul într-un cinema gol, „care pare să fi fost măturat special pentru ocazie”. El a detaliat, ironic, mai multe scene din film: probatul hainelor, aranjarea mesei, pregătirea pentru cea de-a doua numire a lui Donald Trump președinte, dar și replicile pe care Prima Doamnă a SUA le are în documentar.

„«Ca primă doamnă, copiii vor rămâne întotdeauna prioritatea mea», murmură dulceag, și aproape că o poți vedea ademenindu-i în căsuța ei din turtă dulce”, relatează publicația britanică.

„Descurajant, mortal și spectaculos de lipsit de revelații”

Brooks susține că, „fără îndoială, există un documentar grozav care ar putea fi făcut despre Melania Knauss”, un model ambițios venit din Slovenia și care s-a măritat cu un om de afaceri din New York, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

El adaugă și că filmul despre Melania Trump nu poate fi considerat un documentar: „Melania se mișcă prin film lipsită de vlagă, vorbind neîncetat fără să spună nimic, escortată de la Mar-a-Lago la Trump Tower și apoi la destinația finală: Casa Albă”.

„Este descurajant, este mortal și este spectaculos de lipsit de revelații”, sumarizează jurnalistul.

Recenzia de „zero stele”

Publicația britanică oferă stele, de la 1 la 5, în funcție de calitatea filmului, în recenziile pe care le oferă.

Inițial, filmul „Melania” a primit o stea.

Apoi autorul recenziei a revenit: „Evaluarea acestui film a fost corectată pe 2 februarie 2026. O problemă de formatare a făcut ca în versiunea anterioară să primească o stea, când trebuia să primească zero”.