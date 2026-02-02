Filmul „Melania” a debutat mai puternic decât era așteptat, la box office. Peste 80% din bilete, cumpărate de un singur grup demografic

Filmul „Melania”, un documentar care o urmărește pe Prima Doamnă a Statelor Unite în perioada premergătoare învestirii lui Donald Trump pentru al doilea său mandat prezidențial, a depășit așteptările analiștilor în ceea ce privește vânzările de bilete, dar mai are o cale lungă de parcurs pentru a-și recupera bugetul uriaș, scrie revista Variety.

În pofida numeroaselor controverse (sau ajutat de ele), documentarul a obținut în America de Nord, piața internă a Hollywood și cea care dă tonul la box office, încasări de 7,04 milioane de dolari în primul său weekend în cinematografe. După cum subliniază Variety, este un debut uriaș pentru un documentar, mai ales pentru unul care nu are legătură cu muzica și nu este despre un concert.

Analiștii se așteptau în general ca filmul documentar să obțină între 3 și 5 milioane de dolari în weekendul său de debut, deși unele estimări afirmau că „Melania” ar putea vinde bilete în valoare de doar un milion de dolari în primele 3 zile de difuzare în sălile de cinema.

„Melania” a avut un cost uriaș pentru un film documentar

Amazon MGM a cheltuit sume impresionante pentru film, achiziționând documentarul pentru 40 de milioane de dolari și investind apoi încă 35 de milioane de dolari în campania de marketing. Sumele uriașe, aproape fără precedent pentru un documentar, au ridicat numeroase semne de întrebare privind fiabilitatea financiară a proiectului și dacă documentarul, comandat de Amazon MGM după ce Trump a câștigat în noiembrie 2024 al doilea său mandat de președinte, este o modalitate prin care miliardarul Jeff Bezos a încercat să câștige bunăvoința administrației de la Casa Albă.

Prima Doamnă a SUA a încasat personal 28 de milioane de dolari în urma contractului încheiat cu Amazon MGM, divizia cinematografică a companiei fondate de Bezos.

„Oricât de bun ar fi acest debut pentru un documentar, pentru orice alt film, o astfel de deschidere – în contextul unor costuri de 75 de milioane de dolari și cu un potențial extern foarte redus – ar fi o problemă. Dar aceasta este o investiție politică, nu o afacere cinematografică orientată spre profit”, a declarat pentru Variety David A. Gross, care conduce firma de consultanță cinematografică Franchise Entertainment Research. „Dacă ajută Amazon în chestiuni de reglementare, fiscalitate, taxe sau alte probleme guvernamentale, atunci investiția se va amortiza; 75 de milioane de dolari sunt nesemnificative pentru Amazon”, a mai spus el.

Proprietarii de cinematografe păstrează aproximativ jumătate din sumele obținute din vânzările de bilete, ceea ce înseamnă că documentarul va avea un parcurs dificil pentru a deveni profitabil.

Totuși, Amazon MGM beneficiază de resurse financiare masive și nu e interesat doar de încasările obținute de o producție a sa în sălile de cinema. Asta deoarece studioul intenționează să recupereze o parte din costuri atunci când „Melania” va ajunge pe serviciul său de streaming Prime Video, după încheierea ciclului său de viață în cinematografe.

Documentarul despre Prima Doamnă a SUA a fost văzut preponderent de femei

Pentru „Melania”, publicul din weekendul de deschidere a fost format în America de Nord în mare parte din femei apropiate ca vârstă de Prima Doamnă a SUA (55 de ani). 72% dintre cumpărătorii de bilete au fost femei, iar 83% aveau peste 45 de ani, potrivit Amazon MGM. Aproape 75% dintre spectatori au fost albi, iar hispanicii, al doilea cel mai mare grup demografic, au reprezentat 11% dintre cumpărătorii de bilete.

Cele mai multe bilete pentru film s-au vândut în afara marilor locații precum New York și Los Angeles și au inclus orașe ca Dallas, Orlando, Tampa, Phoenix și West Palm Beach – locuri în care președintele Trump este popular.

Variety notează că „Melania” are una dintre cele mai mari discrepanțe dintre reacțiile publicului și recenziile criticilor. Filmul a obținut calificativul „A” în sondajele CinemaScore, realizate la ieșirea din sălile de cinema din SUA, dar o rată a aprobării din partea criticilor de doar 10% pe Rotten Tomatoes. Filmul a fost și ținta unei campanii concertate de recenzii negative pe IMDb, unde are o notă medie de doar 1,3 / 10, una dintre cele mai mici din istoria popularului site.

„Melania” a apărut în sălile de cinema în contextul unui climat de tensiune politică în SUA, cu raiduri ICE în Minneapolis și în alte părți ale țării, care au generat un val de reacții critice inclusiv din Partidul Republican al președintelui Trump. Filmul este regizat de Brett Ratner, cunoscut pentru seria de filme „Rush Hour” și lungmetrajul „X-Men: The Last Stand”, și marchează primul său proiect după 2017, când cariera sa s-a prăbușit în urma unei serii de acuzații de agresiune sexuală.

Citește și Ce am aflat despre Melania Trump din documentarul care a costat 75 de milioane de dolari

„Melania” a debutat pe podium la box office-ul nord american

Încasările peste așteptări au fost suficiente pentru ca filmul documentar despre 20 de zile din viața Melaniei Trump să se claseze pe podiumul box office-ului intern al Hollywood, în urma a două alte premiere: „Send Help”, un thriller de supraviețuire al regizorului american Sam Raimi, și „Irong Lung”, o aventură indie „Iron Lung” realizată de Markiplier, un celebru creator de conținut de pe YouTube.

Atât „Melania”, cât și celelalte două filme, au avut premiera vinerea trecută și în sălile de cinema din România.

După o cursă strânsă, „Send Help” a trecut la limită pe primul loc, cu 20 de milioane de dolari. Filmul produs de Disney și 20th Century a obținut 8,1 milioane de dolari la box office-ul internațional, sub așteptările analiștilor, ducând totalul său global la 28 de milioane de dolari. Este un început solid pentru producția de 40 de milioane de dolari, care se așteaptă să aibă o durată bună în săli, datorită recomandărilor pozitive și entuziasmului pentru un horror original.

Filmul, recomandat minorilor doar cu un adult însoțitor, a obținut calificativul „B+” în sondajele CinemaScore și o rată a aprobării de 93% pe Rotten Tomatoes din partea criticilor. Rachel McAdams și Dylan O’Brien joacă în „Send Help” rolurile unei angajate ignorate și ale șefului ei toxic, care ajung blocați pe o insulă pustie după un accident aviatic.

Filmul realizat de un YouTuber a debutat pe locul 2 la box office

„Iron Lung” a impresionat pe locul al doilea, cu încasări de 17,8 milioane de dolari în 3.015 de cinematografe nord-americane. Variety arată că acest rezultat este cu atât mai remarcabil cu cât vânzările de bilete aproape au egalat performanța unei lansări majore Disney ca „Send Help”, dar fără resursele sale „mainstream”. Markiplier (pe numele său real Mark Fischback) a scris, regizat, finanțat și distribuit „Iron Lung” cu un buget raportat de 3 milioane de dolari.

Chiar dacă rezultatul la box office este concentrat la debut – ceea ce înseamnă că filmul ar putea pierde rapid din avânt -, „Iron Lung” va fi un succes uriaș pentru Fischback, care are 73 de milioane de urmăritori pe platformele digitale.

Starul de pe YouTube joacă și rolul principal în această aventură postapocaliptică, bazată pe jocul video indie omonin din 2022, care urmărește un fugar nevoit să adune resurse naturale într-un ocean de sânge, după un eveniment de tip răpire apocaliptică.

Succesul „Iron Lung” i-a luat prin surprindere și pe analiștii de la CinemaScore, care nu s-au gândit să îl sondeze la ieșirea din sălile de cinema. Însă el se bucură de o rată a aprobării de aproape 90% din partea publicului pe Rotten Tomatoes, în timp ce criticii sunt mai puțin convinși de el (50%).

Alte sondaje sugerează că publicul pentru „Iron Lung” a fost format din fani ai jocului video și ai lui Markiplier: 60% dintre spectatori au fost bărbați, iar 85% aveau între 18 și 34 de ani. De asemenea, 71% au indicat „actorul în rolul principal” drept principalul motiv pentru care au vrut să vadă filmul.

„«Iron Lung» este o extensie a fenomenului online Markiplier. Acest tip de lucru se întâmplă de câteva ori pe an, când un val de entuziasm dintr-un alt mediu ajunge în cinematografe”, spune analistul David Gross. „Este de fiecare dată o veste bună; revigorează piața cu energie proaspătă”, consideră el.