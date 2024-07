Pepco & Better Cotton: economie de peste 15 miliarde de litri de apă și cu 9.000 kg mai puține pesticide în aprovizionarea cu bumbac

Pepco, unul dintre cei mai mari value retailers din Europa, a devenit în anul 2022 membru al programului Better Cotton, o inițiativă globală care militează pentru cultivarea durabilă a bumbacului. Fiind prima companie poloneză care s-a alăturat acestei inițiative, Pepco se angajează, astfel, să îmbunătățească practicile de cultivare a bumbacului la nivel global. În 2023, 23% din bumbacul utilizat în produsele Pepco a fost obținut în cadrul programului. De asemenea, compania și-a luat angajamentul ca, până în anul 2025, cel puțin 25% din bumbacul utilizat în produsele sale să provină de la ferme durabile sprijinite de programul Better Cotton.

Prin susținerea inițiativei Better Cotton, Pepco a contribuit în ultimul an la conservarea a peste 15 miliarde de litri de apă și la reducerea cu aproape o tonă a pesticidelor în producția de bumbac. Astfel de inițiative nu numai că reduc impactul asupra mediului, dar sprijină și fermierii în gestionarea durabilă a fermelor și a plantațiilor lor.

„Suntem mândri să facem parte din programul Better Cotton. Ne bucurăm că putem sprijini fermierii și companiile care se străduiesc să îmbunătățească practicile de cultivare a bumbacului. Împreună construim un viitor mai bun prin promovarea unor practici mai responsabile în cadrul lanțului de aprovizionare”, spune Agnieszka Wojdat, Head of Quality Pepco.

Better Cotton – misiune și importanță

Better Cotton reprezintă o inițiativă derulată la nivel global începând cu anul 2009, care promovează practici durabile în producția de bumbac. Aceasta reunește fermieri și companii pentru a sprijini o producție mai sustenabilă, benefică atât pentru mediu, cât și pentru angajați.

Misiunea Better Cotton este aceea de a ajuta comunitățile implicate în producția de bumbac să supraviețuiască și să prospere, protejând și restaurând, în același timp, mediul înconjurător. Totodată, printre principalele obiective ale programului se numără creșterea veniturilor și stabilității economice pentru fermieri, precum și implicarea și sprijinirea comunităților locale în procesele decizionale legate de agricultură și mediu.

Prin sprijinul oferit de organizație, fermierii pot cultiva bumbacul într-un mod mai durabil – folosind mai puțină apă și reducând utilizarea pesticidelor, ceea ce la rândul său se traduce prin condiții de muncă mai bune. Astfel, în perioada 2021 – 2022, Better Cotton a fost cultivat în 22 de țări din întreaga lume și a reprezentat 22% din producția mondială de bumbac.

Cererea tot mai mare pentru produsele care poartă sigla Better Cotton sprijină producătorii care participă la program și contribuie la un impact mai echilibrat al bumbacului asupra resurselor naturale.

Participarea Pepco în cadrul programului Better Cotton reprezintă o contribuție semnificativă asupra protecției mediului. Prin sprijinirea inițiativelor care promovează cultivarea durabilă a bumbacului, Pepco contribuie la crearea unei lumi mai bune pentru generațiile viitoare.

