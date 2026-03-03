Prețul la petrol continuă să crească după extinderea războiului din Orientul Mijlociu

Cotațiile de referință ale țițeiului au crescut marți cu aproximativ 8%, urcând pentru a treia ședință consecutivă pe fondul extinderii conflictului americano-israelian cu Iranul, care perturbă livrările de combustibil și amplifică temerile privind noi întreruperi ale aprovizionării cu petrol și gaze din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 6,05 dolari, sau 7,8%, la 83,79 dolari pe baril la ora 11:43 GMT, după ce au atins cel mai ridicat nivel din iulie 2024, de 85,12 dolari.

Prețul țițeiului american West Texas Intermediate a crescut cu 5,31 dolari, sau 7,5%, la 76,54 dolari, după ce a atins cel mai ridicat nivel din iunie anul trecut, de 77,53 dolari.

Războiul aerian purtat de SUA și Israel împotriva Iranului s-a extins de la primele atacuri lansate de Israel sâmbătă, forțele israeliene lovind acum Libanul, în timp ce Teheranul a răspuns cu atacuri asupra infrastructurii energetice din țările din Golf și asupra navelor petroliere din Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează în mod obișnuit o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate (LNG) la nivel mondial.

Iranul a anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz pentru petrol și gaze

Navele petroliere și cele cargo evită acum această rută maritimă, după ce asigurătorii au anulat acoperirea pentru nave, iar tarifele globale de transport pentru petrol și gaze au explodat.

Îngrijorările au crescut după ce presa iraniană a relatat luni că un înalt oficial al Gărzilor Revoluționare iraniene a declarat că Strâmtoarea Hormuz este închisă și a avertizat că Iranul va deschide focul asupra oricărei nave care va încerca să tranziteze zona.

„Deși există temeri privind fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, un risc mai mare pentru piață ar fi ca Iranul să vizeze infrastructură energetică suplimentară în regiune. Acest lucru ar putea duce la întreruperi mai prelungite”, au transmis analiștii de la ING într-o notă.

Presa de stat din Emiratele Arabe Unite a transmis că autoritățile gestionează un incendiu grav în portul Fujairah, în timp ce o sursă din transportul maritim a declarat pentru Reuters că încărcările de țiței Kirkuk ale Irakului în portul turcesc Ceyhan au fost oprite marți.

Iranul a lansat atacuri pe scară largă împotriva infrastructurii energetice din Golf

De la începutul atacurilor din regiune, infrastructura de petrol și gaze din mai multe țări a fost închisă din cauza pagubelor sau ca măsură de precauție. Qatar a oprit producția de gaze naturale lichefiate, Israelul a oprit producția în unele zăcăminte de gaze, Arabia Saudită și-a închis cea mai mare rafinărie, iar producția din Kurdistanul irakian s-a redus aproape complet.

Pe piețele de gaze, contractele de referință olandeze TTF, prețurile gazelor din Marea Britanie și cotațiile GNL din Europa și Asia au crescut puternic.

Analiștii se așteaptă ca prețurile petrolului să rămână ridicate în zilele următoare, în timp ce piețele se concentrează asupra impactului escaladării conflictului.

Luni, firma de brokeraj Bernstein și-a majorat de la 65 la 80 de dolari estimarea pentru prețul petrolului Brent în 2026, avertizând totodată că, într-un scenariu extrem de conflict prelungit, cotațiile ar putea ajunge la 120–150 de dolari.

Contractele futures pentru produse rafinate sunt, de asemenea, în creștere, deoarece instalațiile de procesare din Orientul Mijlociu sunt expuse riscurilor.