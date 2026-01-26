Primarul din Slatina cere Consiliului Local 100.000 lei pentru flori şi mărţişoare de 1 şi 8 martie

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a iniţiat un proiect de hotărâre, aflat pe agenda şedinţei de consiliu local de la finalul lunii ianuarie, pentru oferirea a 3.000 de mărţişoare şi a tot atâtea flori, pe 1 şi 8 martie, doamnelor şi domnişoarelor din oraş, în cadrul evenimentului „Zilele Primăverii”.

Pentru organizarea evenimentului, municipalitatea a prevăzut cheltuirea a 100.000 de lei din bugetul local, din care 35.000 de lei ar urma să fie folosiţi pentru mărţişoare şi aproximativ 45.000 de lei pentru flori în ghivece, fiind prevăzute sume şi pentru servicii foto-video sau pentru cheltuieli neprevăzute, relatează Agerpres.

„În Municipiul Slatina a fost organizat şi în anul precedent un eveniment dedicat lunii martie, având ca scop celebrarea tradiţiei Mărţişorului şi a Zilei Internaţionale a Femeii, prin acţiuni simbolice adresate doamnelor şi domnişoarelor. Având în vedere impactul pozitiv al acestei iniţiative asupra comunităţii locale şi aprecierea manifestată de cetăţeni, se impune continuarea şi consolidarea acestui demers, prin organizarea şi implementarea evenimentului „Zilele primăverii” într-un cadru unitar, cu caracter repetitiv, astfel încât acesta să devină o tradiţie anuală a Municipiului Slatina, organizată sub coordonarea administraţiei publice locale”, se arată în proiectul de hotărâre.

„Impactul economic este redus, iar impactul social este unul pozitiv”

În proiect se menţionează că tradiţia Mărţişorului şi Ziua Internaţională a Femeii sunt repere culturale importante, iar oferirea de flori şi mărţişoare doamnelor şi domnişoarelor reprezintă un gest simbolic de respect şi apreciere.

„Scopul prezentului proiect de hotărâre este aprobarea şi desfăşurarea efectivă a evenimentului „Zilele primăverii”, prin care Primăria Slatina va oferi mărţişoare în data de 1 martie şi flori în data de 8 martie doamnelor şi domnişoarelor, ca gest simbolic de apreciere şi respect. Impactul social este unul pozitiv, prin promovarea respectului, solidarităţii şi coeziunii comunitare. Impactul economic este redus şi constă în achiziţia de mărţişoare şi flori. Pentru organizarea şi implementarea evenimentului „Zilele primăverii” se propune alocarea sumei de 100.000 lei, sumă ce va fi prevăzută în bugetul local al Municipiului Slatina pentru anul 2026. Implementarea evenimentului „Zilele primăverii” va fi realizată direct de către Primăria Municipiului Slatina, prin compartimentele de specialitate”, se menţionează în document.

Mărţişoarele şi florile ar urma să fie oferite în zilele de 1 şi 8 martie, în zone publice cu trafic pietonal ridicat, în intervalul orar 11:00 – 14:00.

Primăria Slatina a oferit şi anul trecut mărţişoare şi flori în perioada 1-8 martie.