Procurorii din CSM se opun și ei referendumului propus de Nicușor Dan. Mesaj tranșant în care spun că nu sunt de acord cu „eludarea Constituției”

După judecătorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și secția pentru procurori a transmis un mesaj prin care se poziționează împotriva referendumului pe care președintele Nicușor Dan intenționează să-l inițieze în corpul magistraților.

„Procurorii din cadrul Secției nu vor putea fi de acord cu eludarea Constituției și a legilor care guvernează justiția”, au anunțat aceștia luni, prin intermediul unui comunicat de presă, redactat în cinci puncte.

În schimb, procurorii din cadrul CSM insistă că legislația actuală prevede modalități clare de demitere a membrilor Consiliului.

„Referitor la comunicatul din ziua de duminică al Administrației Prezidențiale, prin care președintele României a solicitat convocarea unui referendum care, în final, să valideze actuala componență a Consiliului Superior al Magistraturii, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii își exprimă următorul punct de vedere: începând cu luna mai, Consiliul Superior al Magistraturii, în mod repetat, a adresat invitații președintelui României să participe la ședințele plenului Consiliului, existând convingerea că un eventual dialog ar fi lămurit multe dintre neclaritățile la care s-a făcut referire în ultima perioadă. Raportat la exprimarea potrivit căreia Consiliul Superior al Magistraturii are rolul de a proteja interesul național sau «interesele de breaslă», trebuie precizat că rolul constituțional fundamental al acestuia este de a fi garantul independenței justiției”, scrie în comunicatul emis de procurorii din CSM.

„Aparte de bunele intenții care ar putea sta la temelia ideii de referendum pentru demiterea sau, după caz, menținerea actualei componențe a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorii din cadrul Secției nu vor putea fi de acord cu eludarea Constituției și a legilor care guvernează justiția, potrivit principiului că nu poți remedia pretinse încălcări ale legii prin alte încălcări ale legii. Legea actuală prevede modalități clare de demitere a membrilor Consiliului, referendumul nefiind printre acestea. De altfel, membrii Secției pentru procurori nu ar avea nicio problemă în a-și depune mandatele dacă majoritatea alegătorilor ar cere-o”, a subliniat Secția pentru procurori.

Celalte trei puncte ale comunicatului procurorilor din CSM:

„ Calificarea justiției ca fiind «a treia putere în stat» și nu una dintre autoritățile statului este indicativ pentru maniera în care politicul se raportează astăzi la justiție. Un clasament al autorităților statului nu folosește ideii de democrație și nici nu se subsumează principiilor europene de echilibru și control reciproc între autorități.

Calificarea justiției ca fiind «a treia putere în stat» și nu una dintre autoritățile statului este indicativ pentru maniera în care politicul se raportează astăzi la justiție. Un clasament al autorităților statului nu folosește ideii de democrație și nici nu se subsumează principiilor europene de echilibru și control reciproc între autorități. Așa cum preciza în comunicatele anterioare, Secția pentru procurori insistă asupra faptului că modificările succesive ale legilor justiției au creat bulversări ale activității instanțelor și parchetelor, atât în zona de urmărire penală și de judecată, cât și în zonele de management și administrație. De asemenea, în cei 3 ani de mandat, procurorii din cadrul Secției au comunicat, în mod repetat, că sunt necesare remedieri ale legilor justiției, unele dintre ele fiind de natura celor solicitate astăzi de mulți dintre cei care se exprimă, prin diferite modalități, în spațiul public.

În final, procurorii din cadrul Secției își exprimă susținerea mecanismelor democratice care guvernează societatea românească, este adepta dialogului și a cooperării loiale între autorități, dar nu va susține niciodată demersuri care să implice încălcări ale legilor, ci doar modificări ale acestora, în sensul nevoilor exprimate de sistem.”

Anunțul președintelui

Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, într-o declarație de presă, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: „CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

„Voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar? Și dacă magistrații în ansamblul lor vor spune că da, CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă însă magistrații în majoritatea lor vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a declarat Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

El a precizat că, în urma citirii sesizărilor venite din partea magistraților, concluzia este că există o categorie de magistrați, membri ai CSM, din conducerea instanțelor, care nu acționează în interes public, ci acționează în interesul unui grup pe care îl reprezintă. „Am spus toate aceste lucruri (…) care se regăsesc și în materialele astea și în raportul pe care o să vi-l dăm sunt acuzații, sesizări, da, nu sunt fapte, și o să facem verificări pentru cele sesizate, o să ia mult timp, dar cred că situația în care suntem este gravă”, a punctat șeful statului.

Reacția imediată a judecătorilor din CSM

Exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituție, au transmis ulterior, în cursul zilei de duminică judecătorii din CSM, ca reacție la inițiativa președintelui Dan de a organiza acest referendum în cadrul corpului magistraților.

Conform judecătorilor din CSM, referendumul propus de șeful statului nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător, care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice.

„Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa constituțională de garant al independenței Justiției, își exercită atribuțiile în mod autonom și nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești. România este stat membru al Uniunii Europene, iar respectarea statului de drept, a independenței Justiției și a cooperării loiale între instituții constituie repere fundamentale ale ordinii constituționale și ale angajamentelor europene asumate. Consolidarea încrederii publice în instituțiile statului presupune un discurs public responsabil, ancorat în normele constituționale și în valorile comune europene. Eventualele disfuncționalități, dacă există, trebuie să își găsească soluții într-un climat social stabil și caracterizat de cooperare instituțională, în urma unor analize realizate aplicat și riguros față de importanța Justiției în societate, iar nu în context caracterizat de vectori emoționali, indiferent dacă aceștia au apărut spontan sau premeditat”, a transmis Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, într-un comunicat.