Protest în fața Ambasadei Iranului din București: zeci de iranieni au strigat mulțumiri pentru Trump și Netanyahu

În a șasea zi de atacuri ale SUA și Israel în Iran, zeci de cetățeni iranieni au protestat, joi, timp de aproape două ore, în fața Ambasadei Iranului la București.

Manifestanții au mulțumit Statelor Unite și Israelului pentru ajutorul oferit, au cântat imnul Iranului și au celebrat moartea lui Ali Khamenei, fostul lider al țării, ucis într-un atac al SUA.

Iranienii se tem și la 3.000 de kilometri

Puțini dintre iranieni au acceptat însă să vorbească cu reporteri HotNews. Din zecile de participanți, am vorbit doar cinci au acceptat dialogul.

„Suntem fericiți că au murit teroriștii din Iran. Gândiți-vă că ei vor să facă bombe, în timp ce acolo oamenii mor de foame. Nu e normal”, spune o femeie, care are în mână trei steaguri: al Statelor Unite ale Americii, al Israelului și al Iranului.

Protest la Ambasada Iranului / Foto: Ștefania Gheorghe HotNews

„Mulțumim, Trump!”

„Noi suntem bucuroși și avem speranță. Oamenii au speranța că putem să schimbăm guvernul totalitar și dictatura din Iran. SUA și Israel atacă numai punctele strategice ale regimului, atacă bazele ale IRGC (n.r. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice) și locurile în care stau cei de la IRGC”, declară Mehrbod. Tânărul are 23 de ani și lucrează ca manager de restaurant.

Mehrbod spune că așteaptă momentul în care toți iranienii să iasă în stradă – „Noi aici (n.r. la București) și prietenii noștri în Iran, ca să putem schimba regimul ăsta definitiv”.

Îi e greu să își găsească cuvintele în limba română, pentru că pe fundal se strigă „USA” și „Thank you, mister Trump!”.

Aprecierea pentru SUA și Donald Trump e un sentiment general. Steagul Statelor Unite este fluturat împreună cu vechiul steag al Iranului, iar sintagma „Make America Great Again” s-a transformat în „Make Iran Great Again” pe unul din bannerele afișate la manifestație.

Protest la Ambasada Iranului / Foto: Ștefania Gheorghe HotNews

Mesajul primit din Iran: „Suntem sub bombardament, dar suntem fericiți”

„Iran a omorât mulți oameni, iar după asta, noi am vrut ca Statele Unite și Israel să vină să ne ajute. Să îi ajute pe oameni să fie liberi. Noi toți spunem: «Mulțumim, Trump! Mulțumim Netanyahu!»”, afirmă Yassmin, care are 45 de ani.

Protest la Ambasada Iranului / Foto: Ștefania Gheorghe HotNews

Protestează din solidaritate pentru familia și prietenii ei care au rămas în Iran, care vor „libertate, o relație mai bună cu alte țări și o viață liniștită”. Vorbește rar cu ei, pentru că le-a fost restricționat accesul la internet, mai întâi din cauza protestelor, iar acum din cauza bombardamentelor.

Miercuri noapte, însă, spune că a primit un mesaj de la prietenii ei, care vor să continue atacurile SUA: „Suntem sub bombardament, dar suntem fericiți, pentru că știm că libertatea e foarte aproape”.

Ani la rând a crezut și ea că regimul poate fi schimbat, ca mulți alții care, într-un final, au ales să plece din țară. „Am ales să plecăm în alte țări, pentru că am înțeles că nu putem schimba regimul”, a adăugat Yassmin.

„Ne luăm țara înapoi”

Arian este student la medicină, la „Carol Davila”. A venit la protest cu mai mulți colegi, unul român, iar ceilalți iranieni. Ca și restul manifestanților, spune că e fericit de ceea ce se întâmplă acum în Iran.

„În ultimii 47 de ani, Iran a fost sub un regim care ne-a omorât într-un mod violent. Acum, cu ajutor de la Israel și SUA putem să luptăm cu acest regim și să ne luăm țara înapoi”, spune tânărul.

A dansat pe o melodie tradițională din Iran, dar și pe o melodie remix, făcută după moartea lui Khamenei. Susține că manifestația e ca o celebrare a morții ayatollahului.

„Noi nu puteam face asta singuri. De fiecare dată când am ieșit pe străzi, ne-au omorât, așa că avem nevoie de acest ajutor militar, ca să luptăm. Ajutorul acesta este crucial și suntem foarte recunoscători pentru asta”, mai spune Arian.

Și Mohammad, care are 27 de ani, susține demersurile Statelor Unite și Israelului în Iran.

„Guvernul a vrut să îi aducă la tăcere și să îi controleze” pe iranieni, iar replica din partea SUA era așteptată.

„Eu am înțeles că e nevoie de o intervenție mai îndepărtată, că nu putem să ne descurcăm singuri. Sunt foarte fericit că, în sfârșit, Trump și-a ținut promisiunea de a susține protestatarii iranieni, pentru că altfel oamenii nu ar fi reușit”, concluzionează tânărul.

Este a șasea zi de când SUA și Israel au atacat Iranul, iar țara condusă de Beniamin Netanyahu a anunțat că desfășoară atacuri „pe scară largă” asupra Teheranului, unde au fost auzite explozii, fără ca presa locală să precizeze ce a fost lovit. Iran a lansat la rândul său atacuri asupra Israelului și mai multor țări din regiune și au fost raportate noi incidente privind nave din Golf.