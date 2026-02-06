Răsturnare de situație în cazul profesorului acuzat că a sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii

Tribunalul Argeş a admis contestația formulată de procurorul de caz și decis arestarea preventivă a profesorului de matematică din Dârmăneşti, acuzat și cercetat că a sărutat o elevă de 13 ani.

Inițial, cadrul didactic a fost plasat pe 1 februarie în arest la domiciliu de către Judecătoria Câmpulung. Atât suspectul, cât și Parchetul au atacat decizia, însă doar procurorul de caz a avut câștiga de cauză, după contestația formulată împotriva măsurii preventive.

De asemenea, Tribunalul Argeş a respins contestaţia profesorului faţă de arestul la domiciliu.

Astfel, instanța a dispus ca suspectul să fie arestat preventiv pentru o perioadă de 26 de zile. El a fost dus în arest, potrivit presei locale.

Profestorul a fost reţinut, sâmbătă, 30 ianuarie, după ce mama unei eleve a reclamat că fiica sa, în vârstă de 13 ani, a fost agresată sexual.

Potrivit IPJ Argeş, din verificările efectuate a rezultat că, la data de 29 ianuarie, în jurul orei 10:30, în timp ce se afla pe holul şcolii gimnaziale din comuna Dârmăneşti, județul Argeș, un cadru didactic de 64 de ani ar fi sărutat-o pe minoră pe obraji şi pe buze.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor.