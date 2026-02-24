Reacția premierului Bolojan dupa ce un cunoscut profesor universitar și-a rupt diploma de doctor, în direct la TV: „Nu de diplome ducem lipsă”

Premierul Ilie Bolojan a comentat marți seară, după ce Guvernul a adoptat măsurile privind tăierile din administrație și pachetul de relansare economică, nemulțumirile legate de reducerea sporului de doctorat, el afirmând că aceasta este „o practică pe care nu o veți găsi în vestul Europei”. Răspunsul lui vine după ce profesorul universitar Cristian Preda și-a rupt în direct la TV diploma de doctor, ca formă de protest față de decizia Guvernului.

Într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, după ce Guvernul a adoptat două ordonanțe de urgență, dintre care una vizează măsurile de reformă a administrației publice locale și centrale, iar cealaltă măsuri de relansare economică, prim-ministrul Ilie Bolojan a vorbit inclusiv despre reducerile din sistemul universitar, care ar urma să fie aplicate din toamnă.

Totodată, Bolojan a criticat practica acordării unui spor pentru cei care dețin titlul de doctor, insistând că principala problemă în sistem nu este lipsa diplomelor, ci nevoia de competență.

„Am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona universităților să se facă din toamnă.

(Despre sporul de doctorat) Este o practică pe care nu o veți găsi în vestul Europei. Dacă ar fi să fim corecți și cinstiți, nu de diplome ducem lipsă, ci de mai multă competență, dedicare, determinare. Ești deja remunerat în funcție de gradul universitar, care include și diploma de doctorat”, a comentat premierul în conferința de presă de marți seară.

Un cunoscut profesor universitar și-a rupt în direct diploma de doctor

Cristian Preda și-a rupt, în direct la Digi24, diploma de doctor obținută în Franța, în semn de protest față de decizia Guvernului Bolojan de a reduce cu aproape jumătate sporul care se acordă bugetarilor care au și titlul de doctor și care activează în domeniul în care și-au dat doctoratul.

Cristian Preda, fost decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea București, a afirmat că atitudinea Guvernului Bolojan față de cei care studiază în plus pentru obținerea doctoratului arată că acest tilul este considerat „o povară”.

„Guvernul s-a gândit că marea problemă a țării este sporul de 890 lei brut la doctorat. Și mi-am dat seama că, în aceste condiții, diplomele de doctorat au ajuns o povară. Ne așteptăm să fim sancționați încet-încet pentru doctorat”, a comentat profesorul.

Apoi acesta a scos dintr-o mapă diploma care atestă obținerea titlului de doctor în Franța și a rupt-o.

Măsura Guvernului

În pachetul privind reforma administrației, se stipulează că „personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 Iei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar”.

În momentul de față, sporul de doctorat este echivalentul a jumătate din salariul minim brut, însă a fost plafonat la nivelul anului 2018, adică 950 de lei brut.