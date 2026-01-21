Rifaat al-Assad, „Măcelarul Hamei”, a murit la vârsta de 88 de ani după ce a trăit timp de decenii o viață de lux în Europa

Rifaat al-Assad, fratele defunctului președinte sirian Hafez al-Assad și unchiul lui Bashar al-Assad, supranumit „măcelarul Hamei” pentru zdrobirea unei revolte islamiste în oraș în 1982, a murit marți, anunță Reuters. Avea 88 de ani.

Două surse au declarat pentru Reuters că fostul lider sirian a murit în Emiratele Arabe Unite.

Fost ofițer de armată care l-a ajutat pe Hafez al-Assad să preia puterea prin lovitura de stat din 1970 și să-și instaureze regimul autoritar, Rifaat a continuat să nutrească ambiții prezidențiale după ce a plecat în exil ca urmare a unei tentative nereușite de a prelua puterea de la fratele său. El și-a petrecut mare parte din exil în Franța în Franța. S-a întors în Siria în 2021, înainte de a fugi din nou în decembrie 2024, după înlăturarea de la putere a nepotului său, președintele Bashar al-Assad.

Când Hafez a murit în 2000, Rifaat s-a opus transferului puterii către Bashar și s-a declarat succesorul legitim, într-o contestare a conducerii care s-a dovedit în cele din urmă lipsită de efecte reale.

El a intervenit din nou din străinătate în 2011, când Siria a fost cuprinsă de o rebeliune, cerându-i nepotului său să se retragă rapid pentru a preveni un război civil. Totuși, el nu l-a învinuit pe nepotul său pentru situație, atribuind revolta împotriva conducerii acestuia unei serii de erori.

La mai bine de un deceniu distanță, Bashar – aflat încă la putere la acel moment – i-a permis unchiului său să revină în țară, ajutându-l să evite închisoarea în Franța, unde fusese găsit vinovat de achiziționarea unor proprietăți în valoare de milioane de euro cu fonduri deturnate din bugetul statului sirian.

Când Bashar a fost înlăturat de la putere, Rifaat a încercat să fugă printr-o bază aeriană rusă, dar i s-a refuzat accesul și, în cele din urmă, a trecut în Liban, fiind transportat peste un râu pe spatele unui apropiat, potrivit uneia dintre surse, care avea cunoștință directă despre incident.

Asaltul care l-a făcut să fie cunoscut drept „Măcelarul Hamei”

Rifaat al-Assad, fratele mai mic al lui Hafez, s-a născut în satul Qardaha, într-o zonă muntoasă din apropierea coastei mediteraneene, care constituie nucleul comunității alawite minoritare din care face parte familia.

Rifaat a devenit o figură puternică în regimul Assad după lovitura de stat din 1970. El comanda loialitatea unor forțe de elită care au zdrobit revolta Fraților Musulmani din Hama, în 1982, una dintre cele mai mari amenințări la adresa lui Hafez al-Assad în timpul celor 30 de ani de domnie ai acestuia.

Asaltul devastator, care a durat trei săptămâni și a ucis peste 10.000 de oameni, a fost adesea descris drept un model pentru modul în care Bashar avea să gestioneze rebeliunea împotriva regimului său, aproximativ trei decenii mai târziu.

În 2022, organizația independentă Syrian Network for Human Rights (SNHR), citând estimări informate, a susținut că între 30.000 și 40.000 de civili au fost uciși la Hama.

În martie 2024, Biroul Procurorului General al Elveției a anunțat că îl va trimite în judecată pe Rifaat al-Assad pentru crime de război și crime împotriva umanității, pentru acțiunile sale de la Hama.

Potrivit actului de acuzare al procurorilor elvețieni, între 3.000 și 60.000 de persoane, majoritatea civili, au murit în asaltul asupra orașului Hama. Avocații lui Rifaat au declarat într-un comunicat că acesta a negat întotdeauna orice implicare în faptele imputate.

Confruntarea lui Rifaat cu fratele său Hafez al-Asaad

Rolul său în zdrobirea insurecției de la Hama i-a consolidat și mai mult poziția în cadrul administrației.

În cartea sa „Asad: The Struggle for the Middle East”, jurnalistul Patrick Seale a enumerat victoria asupra Fraților Musulmani drept unul dintre factorii care i-au determinat pe înalții oficiali ai regimului să se îndrepte către Rifaat atunci când Hafez s-a îmbolnăvit grav în 1983 și exista teama că nu se va mai recupera.

El a fost numit vicepreședinte în anul următor.

În timp ce Hafez era încă bolnav, Rifaat a început să facă presiuni pentru schimbări guvernamentale, iar afișe cu el în uniformă au apărut în Damasc. Când Assad și-a revenit, a fost „extrem de nemulțumit”, a scris Seale.

Rivalitatea lor a culminat în 1984, când Rifaat a ordonat forțelor sale să preia controlul asupra unor puncte-cheie din Damasc, amenințând cu un conflict deschis. Însă Hafez l-a convins pe fratele său mai mic să renunțe la confruntare.

Rifaat a părăsit Siria după tentativa eșuată de lovitură de stat.

Rifaat al-Assad, fotografiat în 2011 într-o locuință a sa din Paris pentru un interviu acordat Associated Press, FOTO: Michel Euler / AP / Profimedia

Evitarea închisorii în Europa

Stabilindu-se ca om de afaceri bogat în Europa, s-a stabilit inițial la Geneva, apoi s-a mutat în Franța și Spania.

În ultimii ani, putea fi văzut plimbându-se însoțit de un anturaj de gărzi de corp în Puerto Banús, în localitatea Marbella din sudul Spaniei, unde deținea și o proprietate pe malul mării.

Însă averea sa a devenit tot mai mult ținta unor investigații pentru corupție.

În 2020, un tribunal francez l-a găsit vinovat de achiziționarea unor proprietăți în Franța în valoare de milioane de euro, folosind fonduri deturnate din statul sirian, și l-a condamnat la patru ani de închisoare.

Toate proprietățile sale din Franța, estimate atunci la 100 de milioane de euro, au fost confiscate, la fel și o proprietate în valoare de 29 de milioane de euro din Londra.

Rifaat a negat în mod repetat acuzațiile.

Revenirea sa în Siria, în 2021, nu a fost prima după lovitura de stat eșuată: în 1992, el a participat la funeraliile mamei sale.

Un ziar pro-guvernamental a relatat că s-a întors în 2021 „pentru a evita încarcerarea în Franța” și că nu va avea niciun rol politic sau social în Siria.

O fotografie publicată pe rețelele de socializare în aprilie 2023 îl arăta într-un grup de persoane, printre care se afla și Bashar, zâmbind.