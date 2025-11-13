SUA a încetat producția monedei de un cent, care costa 4 cenți. Și nu e singura țară care se uită la costuri

SUA a încetat miercuri producția monedei de un cent, după mai bine de 230 de ani de producție. Când a fost introdusă în 1793 , cu un penny se putea cumpăra un biscuit, o lumânare sau o bomboană, scrie AP.. Acum, majoritatea stăteau în borcane sau în sertarele cu vechituri, iar fabricarea fiecărui cent costa aproape 4 cenți.

„Dumnezeu să binecuvânteze America. Vom economisi din banii contribuabililor 56 de milioane de dolari”, a declarat trezorierul Brandon Beach la Monetăria SUA din Philadelphia, înainte de a apăsa un buton pentru a bătea ultimul penny. Monedele au fost apoi așezate cu grijă pe o tavă pentru ca jurnaliștii să le poată vedea. Ultimele câteva penny-uri urmau să fie scoase la licitație.

Monede de un cent.

Miliarde de cenți sunt încă în circulație și vor rămâne monede legale de plată, dar nu se vor mai fabrica alte noi monede.

Ultima monedă americană care a fost scoasă din producție a fost cea de jumătate de cent, în 1857, a spus Beach.

Cea mai mare parte a producției de penny s-a încheiat în timpul verii, au declarat oficialii. În timpul ultimei presări, muncitorii de la monetărie au stat liniștiți pe podeaua fabricii, ca și cum și-ar fi luat rămas bun de la un vechi prieten. Când au ieșit ultimele monede, bărbații și femeile au izbucnit în aplauze și s-au aclamat reciproc.

Trezorierul, Brandon Beach alături de un angajat, ținând ultimii cenți bătuți la Monetărie.

„Este o zi emoționantă”, a spus Clayton Crotty, care lucrează la monetărie de 15 ani. „Dar nu este o surpriză.”

Președintele Donald Trump a ordonat dispariția monedei de un cent pe măsură ce prețurile au crescut, iar evaluarea de 1 cent a devenit practic depășită.

„Mult prea mult timp, Statele Unite au bătut monede de un cent care ne-au costat literalmente peste 2 cenți”, a scris Trump într-o postare online în februarie. „Este o risipă!”

Totuși, mulți americani au o nostalgie pentru ele , considerând monedele de un cent ca fiind norocoase sau distractiv de colecționat. Iar unii comercianți cu amănuntul și-au exprimat îngrijorarea în ultimele săptămâni, pe măsură ce stocurile se epuizau și se apropia sfârșitul producției. Aceștia au spus că eliminarea treptată a fost prea bruscă.

Unele magazine au rotunjit prețurile în jos pentru a evita să-i dezamăgească pe cumpărători. Cei mai creativi dintre ei au oferit premii, cum ar fi o băutură gratuită, în schimbul unei grămezi de bănuți.

„Susținem abolirea monedei de un cent de 30 de ani. Dar nu așa ne-am dorit să meargă lucrurile”, a declarat luna trecută Jeff Lenard de la Asociația Națională a Magazinelor de Proximitate.

Aparatul la care se bătea moneda de un cent.

Susținătorii eliminării monedei au invocat economiile de costuri, procesarea mai rapidă a comenzilor la casele de marcat și faptul că unele țări au eliminat deja monedele de 1 cent. Canada, de exemplu, a încetat să mai bată penny-ul în 2012.

Unele bănci au început să raționalizeze stocurile, un rezultat oarecum paradoxal al efortului de a aborda ceea ce mulți consideră a fi o supraabundență de monede. În ultimul secol, aproximativ jumătate din monedele fabricate la monetăriile din Philadelphia și Denver au fost monede de un penny.

Dar producția lor este mult mai mică decât cea de 5 cenți, care costă aproape 14 cenți. Prin comparație , moneda de 10 cenți (10 dime) costă 6 cenți, iar moneda de 25 de cenți (sfert de dobândă) aproape 15 cenți.

Mai multe țări au renunțat la moneda de un cent (sau echivalentul acesteia), eliminând-o din circulație din cauza costurilor ridicate de producție și a utilității scăzute.​

Țări care au eliminat moneda de 1 cent

Canada: a eliminat moneda de un cent în 2012-2013.​

Australia: a încetat producția monedei de 1 cent și 2 cenți în 1992.​

Noua Zeelandă: a eliminat monedele de 1 cent și 2 cenți în 1990 și pe cea de 5 cenți în 2006.​

Brazilia: producția monedei de 1 centavo a fost oprită în 2005.​

Suedia: a retras monedele de valoare mică încă din anii 1970, iar acum nu mai circulă monede sub 1 coroană.​

Norvegia: a eliminat monedele de 1 și 2 øre din anii 1970 și pe celelalte sub 1 coroană până în anii 1990.​

Bahamas: a scos din uz moneda de 1 cent în 2020.​

Israel: moneda de 1 agora a fost retrasă în 1991, iar cea de 5 agorot în 2008.​

Unele țări din zona euro au încetat oficial să mai bată și să mai pună în circulație monedele de 1 și 2 cenți, aplicând reguli de rotunjire: Finlanda, Țările de Jos, Belgia, Irlanda, Italia, Slovacia, Estonia, Lituania (din 2025).​

Tendința de eliminare a monedelor de valoare mică continuă în tot mai multe țări, pe măsură ce autoritățile reevaluează costurile și utilitatea acestora