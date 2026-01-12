SuperLiga: Prima ofertă pentru Alexandru Dobre, un jucător esențial pentru Rapid sezonul acesta

Alexandru Dobre ar putea fi subiectul unui transfer interesant în această iarnă, scrie Prima Sport. Alexandru Dobre a semnat cu Rapid la începutul sezonului trecut, liber de contract după despărţirea de gruparea Famalicao din Portugalia.

Atacantul lateral s-a adaptat imediat la gruparea din Giuleşti şi a devenit unul dintre cel mai important şi iubiţi jucători, impresionând constant prin evoluţiile sale.

În actuala stagiune, Alex Dobre a avut o adevărată explozie, iar în cele 23 de apariţii pe care le-a bifat pentru Rapid în SuperLiga şi Cupa României, acesta a reuşit să îşi treacă în cont nu mai puţin de 13 goluri.

Acum, jucătorul în vârstă de 27 de ani ar putea fi subiectul unui transfer interesant. Publicaţia Sport 5 notează că Maccabi Haifa, echipă ce ocupă locul 4 în prima ligă Israel şi care luptă pentru un loc de cupe europene, ar fi interesată de serviciile internaţionlului român.

Rămâne de văzut dacă gruparea din Israel va lansa o ofertă care să fie pe placul conducerii din Giuleşti şi dacă aceştia sunt dispuşi să renunţe la cel mai important jucător într-un sezon în care formaţia pregătită de Costel Gâlcă se bate la titlu cu şanse reale.

După 21 de etape disputate din această ediţie a SuperLigii, giuleştenii se află pe locul secund, cu 39 de puncte acumulate, la o singură „lungime” în spatele liderului Universitatea Craiova.

De-a lungul carierei sale, Alex Dobre a mai fost legitimat la echipe precum Bournemouth, Bury, Rochdale, Yeovil Town, Wigan, Dijon şi Famalicao.