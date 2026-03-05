Amazon „lovit direct” de drone în Golful Persic. Războiul dezvăluie o vulnerabilitate a centrelor de date

Daunele suferite de trei centre de date ale Amazon din Orientul Mijlociu în urma atacurilor cu drone iraniene arată creșterea rapidă a centrelor de date din regiune, precum și vulnerabilitatea industriei la conflicte, relatează Associated Press.

Filiala cloud a Amazon a anunţat luni seară că două dintre centrele sale de date din Emirate au fost „lovite direct” de drone. O altă unitate din Bahrain a fost, de asemenea, avariată după ce o dronă a căzut în apropiere.

„Aceste atacuri au provocat daune structurale şi pene de curent la centrele noastre, iar în unele cazuri, activarea sistemelor de stingere a incendiilor a dus la daune suplimentare cauzate de apă”, a transmis Amazon Web Services.

Marți seara, compania a precizat că eforturile de recuperare a centrelor de date din Emiratele Arabe Unite înregistrau progrese.

Spre deosebire de perturbările anterioare ale Amazon, care au implicat software și care au dus la întreruperi globale pe scară largă, aceste atacuri care au provocat daune fizice par să fi dus doar la perturbări localizate și limitate.

Amazon Web Services (AWS) găzduiește multe dintre cele mai utilizate servicii online din lume, furnizând infrastructura de cloud computing din culise pentru numeroase departamente guvernamentale, universități și întreprinderi.

Compania a sfătuit clienții care utilizează servere în Orientul Mijlociu să migreze către alte regiuni și să redirecționeze traficul online departe de Emiratele Arabe Unite și Bahrain.

„Amazon și-a configurat în general serviciile astfel încât pierderea unui singur centru de date să fie relativ nesemnificativă pentru operațiunile sale”, a declarat Mike Chapple, profesor de IT la Mendoza College of Business al Universității Notre Dame.

Alte centre de date din aceeași zonă pot prelua sarcinile, iar în majoritatea cazurilor acest lucru se întâmplă în mod transparent în fiecare zi pentru a echilibra volumul de muncă, a spus el.

Cu toate acestea, pierderea mai multor centre de date dintr-o zonă de disponibilitate ar putea cauza probleme grave, deoarece s-ar putea ajunge la un punct în care pur și simplu nu mai există suficientă capacitate rămasă pentru a gestiona toată munca.

Cât de mare e rețeaua centrelor de date ale Amazon

Amazon nu dezvăluie de obicei numărul exact de centre de date pe care le operează în întreaga lume. Se știe doar că centrele sale de date sunt grupate în 39 de regiuni geografice, dintre care trei se află în Orientul Mijlociu, acoperind Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Israel.

Fiecare regiune AWS este împărțită în cel puțin trei zone de disponibilitate a centrelor de date, fiecare zonă fiind izolată și separată fizic „de o distanță semnificativă”, deși toate se află la o distanță de maximum 100 de kilometri una de cealaltă și sunt conectate prin „rețele cu latență ultra-scăzută” care reduc decalajul de timp pentru transmiterea datelor.

Cine le apără

AWS mai spune că centrele sale de date dispun de conexiuni redundante de apă, energie electrică, telecomunicații și internet, „astfel încât să putem menține operațiunile continue în caz de urgență”.

De asemenea, acestea dispun de măsuri de securitate – agenți de pază, garduri, supraveghere video și sisteme de alarmă – care sunt concepute pentru a împiedica intrarea intrușilor, mai degrabă decât pentru a apăra împotriva atacurilor cu rachete.

Mike Chapple a mai explicat că atacurile sunt o reamintire a faptului că cloud computing-ul nu este „magic” și „necesită în continuare facilități fizice la sol, care sunt vulnerabile la tot felul de scenarii de dezastru”.

Centrele de date gestionate de AWS și alți operatori sunt facilități masive, greu de ascuns, a adăugat el.