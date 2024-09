VIDEO Ciclonul Boris face ravagii în Italia. Două persoane sunt date dispărute și 1.000 de oameni evacuați

Două persoane sunt date dispărute și aproximativ 1.000 de persoane au fost evacuate din casele lor după ce inundații devastatoare și alunecări de teren aduse de ciclonul Boris au lovit regiunea Emilia-Romagna, din nordul Italiei. Locuitori din Emilia-Romagna şi-au exprimat joi furia acuzând guvernul de extremă dreapta al Giorgiei Meloni că nu vrea să abordeze criza climatică, relatează The Guardian.

Inundațiile provocate de ciclonul Boris, care anterior au făcut ravagii în Europa Centrală și de Est, ucigând cel puțin 24 de persoane, dintre care 7 doar în România, au lovit acum nordul Italiei.

A storm system that has wreaked havoc across central Europe brought devastating floods to the northern Italian region of Emilia-Romagna for the second year in a row, forcing people to leave their homes and schools to close https://t.co/4fmg0AxcCq pic.twitter.com/CwEH9ZhZzn