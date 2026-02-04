„Ține cont de realități”. Explicația premierului Bolojan pentru neplata primei zile de concediu medical

Premierul Ilie Bolojan susține că decizia guvernului ca prima zi a concediului medical să nu mai fie plătită „ține cont de realități”. Decizia a fost adoptată la propunerea Ministerului Sănătății și are caracter tranzitoriu, a precizat miercuri șeful guvernului.

„Ea ține cont de realități: anul trecut plata pentru concediile medicale s-a ridicat la 6 miliarde de lei, aproape 8% din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate. Ca atare, bugetele pe sănătate sunt foarte mari și au crescut an de an. Pentru că suma pentru concediile medicale ar putea rămâne în sistem pentru a acoperi costul medicamentele și al serviciilor medicale – știind că în anumite perioade concediile ies din orice date normale – am adoptat un prim pachet. Asta a dus la economii de aproximativ 10% din această sumă”, a spus premierul, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

„Ministerul Sănătății a venit cu propunerea de a suplimenta bugetele pentru tratamentul în ambulatori, un miliard de lei alocat suplimentar. În acest context, discuția a fost să facem economii în zona concediilor medicale. Și alte țări au această măsură, inclusiv pentru acoperirea costurilor tratamentelor. (…) Avem nevoie de bani pentru tratamentele oncologice, de exemplu”, a adăugat șeful guvernului.

Întrebat dacă în prezent guvernul caută soluții pentru exceptarea bolnavilor de cancer sau a pacienților cu afecțiuni cronice de la această măsură, Bolojan a răspuns: „Am toată compasiunea pentru bolnavii oncologici, am și membri în familie în această situație, și vom face o evaluare după o lună o zile a acestei măsuri care oricum este tranzitorie”.

„E important ca, atunci când acorzi un concediu medical, ca medic să fii conștient că disipăm cheltuielile în loc să îi sprijinim pe cei cu adevărat bolnavi”, a precizat premierul.

„Este o soluție tranzitorie până punem în aplicare mecanismele care să nu permită acordarea nejustificată a concediilor”, a mai insistat premierul.

Neplata primei zile de concediu medical afectează și stagiul de cotizare la pensie, spune o senatoare PNL

Măsura ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită afectează și stagiul de cotizare la pensie, a afirmat miercuri senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, care a depus și un amendament ce prevede exceptarea pacienților cu afecțiuni cronice de la această reglementare.

„Am făcut o evaluare a acestui text de lege – OUG 91/2025 – și am văzut că, de fapt, noi nu îi sancționăm pe cei care își iau concediu medical doar prin neplata primei zile. Îi sancționăm și prin faptul că pensia lor este afectată”, spune Nicoleta Pauliuc, parlamentar PNL, partid care face parte din coaliția de Guvernare și care dă premierul.

„Dacă o persoană are 20 de zile neplătite de concediu medical pe an, vârsta de pensionare se amână corespunzător cu numărul de zile de concediu medical neplătite, iar cuantumul pensiei scade și el corespunzător. O persoană care are o zi neplătită de concediu medical nu are nici stagiu de cotizare la pensie pentru ziua respectivă”, a explicat miercuri Nicoleta Pauliuc, la un eveniment dedicat Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului.

Senatoarea PNL, care este supraviețuitoare a cancerului, a anunțat că a depus, miercuri dimineață, la Parlament, un amendament ce prevede exceptarea persoanelor care suferă de afecțiuni cronice de la neplata primei zile de concediu medical – măsură adoptată de Guvern la finalul anului trecut, care a intrat în vigoare la 1 februarie.

„Am depus astăzi, cu gândul la cei aproape 100.000 de români care au primit acest diagnostic anul trecut și la cei 500.000 aflați în tratament, un amendament care vine să îndrepte o eroare, din punctul meu de vedere, și anume că prima zi de concediu medical este neplătită.”

Nicoleta Pauliuc mai spune că „În orice țară din Uniunea Europeană, atunci când vorbim despre bolile cronice – boli care sunt despre o lungă durată în sistemul de sănătate – aceste zile sunt plătite.”

În acest moment, Ordonanța de Urgență care reglementează plata concediilor medicale prevede că:

(1) Pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (…) se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o zi.

Concediu medical, imagine ilustrativă. Foto: Dreamstime, Shutterstock. Colaj: Ion Mateș / HotNews