Trei sferturi dintre directorii financiari vor o digitalizare mai rapidă a departamentelor care se ocupă de finanțe, potrivit unui studiu

Într-un context marcat de incertitudine economică, presiuni persistente asupra costurilor și volatilitate geopolitică, companiile nu își reduc investițiile în transformare digitală, ci le accelerează, se arată în studiul „CFO Priorities in an Era of Economic Turbulence” realizat de Horváth, companie internațională de consultanță în management.

Potrivit studiului, 73% dintre directorii financiari vizează accelerarea digitalizării, iar 63% dintre ei consideră digitalizarea și automatizarea principalul accelerator al eficienței departamentelor financiare.

În același timp, digitalizarea și automatizarea se află pe primul loc în topul investițiilor planificate pentru perioada următoare.

Deficitul de competențe digitale este perceput ca unul dintre cele mai mari obstacole în transformarea departamentelor financiare, amplificând presiunea asupra retenției și dezvoltării talentelor, precizează compania de consultanță.

Standardizarea proceselor financiare – principala prioritate strategică pentru 2026

Potrivit studiului, armonizarea și standardizarea proceselor financiare reprezintă principala prioritate strategică pentru 2026, fiind menționată de 87% dintre directorii financiari. Într-un mediu caracterizat de complexitate operațională ridicată și cerințe tot mai stricte de raportare, fragmentarea proceselor limitează atât eficiența, cât și capacitatea de control.

Standardizarea este privită ca o condiție esențială pentru digitalizare. Studiul arată că 63% dintre CFOs consideră digitalizarea și automatizarea proceselor drept principalul accelerator al eficienței funcției financiare.

De asemenea, investițiile în transformarea digitală ocupă primul loc în prioritățile bugetare, cu 29% din alocări, depășind investițiile în transformarea organizațională, care se situează la 19%, se mai arată în studiu.

Lipsa competențelor digitale rămâne una dintre cele mai mari provocări, precizează studiul. Potrivit acestuia, deficitul de talente determină directorii financiari să acorde o atenție sporită dezvoltării competențelor interne și colaborării cu parteneri externi specializați.

Studiul Horváth a fost realizat în rândul a peste 240 de directori financiari din 22 de țări (inclusiv din România), oferind o perspectivă detaliată asupra priorităților, provocărilor și direcțiilor strategice care vor defini funcția financiară în următorii ani.