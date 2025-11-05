Trump spune că ar putea lucra la un plan de „denuclearizare” cu Rusia și China. „Suntem puterea nucleară numărul 1, lucru pe care urăsc să îl recunosc”
Președintele american Donald Trump nu a exclus posibilitatea unei cooperări cu Moscova și Beijingul în vederea dezarmării nucleare, miercuri, în contextul în care săptămâna trecută anunțase că a ordonat armatei americane să reia testele nucleare.
„Facem cel mai bun echipament, cele mai bune rachete (…), totul cel mai bine. Ne-am refăcut capacitatea nucleară, suntem puterea nucleară numărul 1, lucru pe care urăsc să îl recunosc, pentru că este atât de groaznic, este o situație atât de groaznică, dacă ar trebui folosită vreodată”, a declarat Donald Trump, citat de Reuters și de agenția rusă de presă TASS.
„Rusia este a doua, China este a treia, la distanță, însă ne vor prinde din urmă în patru sau cinci ani (…). Poate lucrăm la un plan de denuclearizare noi trei. Vom vedea dacă asta funcționează”, a adăugat liderul american.
Joia trecută, președintele SUA a anunțat că a ordonat armatei să reia testarea armelor nucleare, pentru prima dată în ultimii 33 de ani. Anunțul a fost făcut cu câteva minute înainte de întâlnirea sa cu omologul chinez, Xi Jinping, potrivit Reuters.
Duminică, secretarul american pentru Energie a spus că testele nucleare ordonate de președintele american Donald Trump nu vor implica, deocamdată, explozii nucleare.
Astăzi, în contextul anunțului făcut săptămâna trecută de Trump, președintele Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei, ordonându-le ministerelor apărării și afacerilor externe și serviciilor secrete să elaboreze propuneri cu privire la o eventuală reluare a testării de armament nuclear, potrivit AFP.
El a susținut că Rusia și-a respectat întotdeauna cu strictețe obligații asumate prin Tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare (CTBT), dar că, dacă SUA sau orice altă putere nucleară va testa astfel de arme, și Rusia va face același lucru.
SUA a făcut ultimul test nuclear în 1992, China și Franța în 1996, iar Uniunea Sovietică în 1990. Rusia post-sovietică, care a moștenit arsenalul nuclear sovietic, nu a făcut niciodată acest lucru, potrivit Reuters.