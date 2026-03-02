Un petrolier arde în Strâmtoarea Hormuz, după ce a fost lovit de drone, anunță Garda Revoluționară Iraniană

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a transmis că un petrolier, identificat ca fiind Athe Nova, aflat sub pavilionul Hondurasului, arde în Strâmtoarea Hormuz după ce a fost lovit de două drone, au anunțat luni agențiile iraniene de știri, potrivit Reuters.

Strâmtoarea este cea mai importantă rută de export de petrol din lume, conectând cei mai mari producători de petrol din regiunea Golfului, precum Arabia Saudită, Iran, Irak și Emiratele Arabe Unite, cu Golful Oman și Marea Arabiei.

Un comunicat transmis de IRGC afirmă că nava acționa „la unison cu America” și a identificat-o ca fiind Athen Nova.

VesselFinder și alți furnizori de date de urmărire a deplasării navelor au arătat că Athe Nova, un petrolier de 96 de metri, se afla în zonă cu puțin timp înainte de atac.

Un purtător de cuvânt al armatei iraniene nu a declarat în mod explicit că nava a fost lovită de drone iraniene, dar a menționat incidentul într-un raport prezentat la televiziunea de stat despre operațiunile militare ale Gărzilor în zona Golfului.

Presa iraniană a sugerat că petrolierul furniza combustibil pentru navele marinei americane.

Reuters menționează că nu a reușit să îl contacteze imediat pe proprietarul înregistrat al navei Athe Nova, iar administratorul petrolierului nu a făcut până acum niciun anunț oficial.

Deși Iranul a infirmat că ar fi închis această rută ca ripostă după atacurile aeriene lansate împotriva sa de SUA și Israel, strâmtoarea este de facto închisă, operatorii navelor evitând zona de conflict.