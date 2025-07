Un serial cu scor aproape perfect se va întoarce în streaming / Actorul favorit să îl joace pe Elon Musk într-un nou film / „Părintele” jocurilor „The Elder Scrolls” a murit la 59 de ani

Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez într-o secvență din serialul „Only Murders in the Building”, FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images

Unul dintre cele mai apreciate seriale lansate în ultimii ani se va întoarce în streaming cu un nou sezon în luna septembrie, studioul Amazon MGM poartă negocieri cu actorul pe care îl dorește să îl joace pentru un nou film semnat de un regizor de top, în timp ce din industria jocurilor video am avut parte de o veste care îi va întrista pe mulți fani ai francizei „The Elder Scrolls”. În rubrica „Nerd Alert” de weekendul acesta mai poți citi ce se va întâmpla cu serialul „Wednesday” de pe Netflix, apreciatul serial HBO care și-a găsit în sfârșit publicul, un „crossover” inediat în două universuri din portofoliul Disney, dar și când apare prima expansiune pentru noul joc „Assasin’s Creed”.

Un serial cu scor aproape perfect se va întoarce în streaming

Dacă joia trecută ne-a rezervat întoarcerea în streaming (pe SkyShowtime) a serialului Poker Face regizat de Rian Johnson, fanii genului mister-polițist au un nou motiv de bucurie: Disney a anunțat oficial săptămâna aceasta că seria sa Only Murders in the Building (tradus în română drept „Crime în imobil” pe Disney+) va reveni cu sezonul numărul 5 în data de 9 septembrie. La fel ca Poker Face (și tot mai multe seriale lansate recent) premiera va veni cu 3 episoade lansate concomitent, urmând ca restul de 7 să apară săptămânal până la marele final.

„După ce dragul lor portar, Lester, moare în circumstanțe suspecte, Charles, Oliver și Mabel refuză să creadă că a fost un accident. Investigația lor îi trimite în colțurile întunecate ale New York-ului și mai departe – acolo unde trio-ul descoperă o rețea periculoasă de secrete care leagă miliardari puternici, mafioți de modă veche și locuitorii misterioși ai Arconiei. Trio-ul descoperă o prăpastie și mai adâncă între orașul de poveste pe care credeau că îl cunosc și noul New York care evoluează în jurul lor – un New York în care vechea mafie (…)”.

Și cred că e destul cu descrierea oficială, că o lungim prea mult. Deși în SUA serialul e difuzat de Hulu (una dintre companiile din portofoliul vast al Disney), Crime în imobil a ajuns în restul lumii unul dintre serialele-fanion ale Disney+. Și e lesne de înțeles de ce: distribuția principală e condusă de două legende ale comediei – Steve Martin și Martin Short -, cărora li s-a adăugat Selena Gomez, pentru a atrage și spectatori din Generația Z. Însă o altă atracție majoră o reprezintă lista lungă de actori cunoscuți care apar în diferitele episoade ca invitați speciali.

Pentru noul sezon lista include nume ca Meryl Streep, Renée Zellweger, Da’Vine Joy Randolph (premiată anul trecut cu Oscar), Richard Kind, Nathan Lane, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key și Dianne Wiest, ca să menționez doar câteva dintre ele. Da, știu, unele dintre nume nu spun imediat ceva, dar actori ca Richard King și Nathan Lane, de exemplu, sunt unii pe care îi recunoști imediat, odată ce îi vezi. Iar numele asociate au contribuit în cazul de față fără doar și poate la succesul serialului difuzat pe Disney+ în afara SUA.

Primul sezon a avut o rată a aprobării de 100% din partea criticilor de film pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes și în SUA debutul său a stabilit un record de audiență pentru Hulu. Următoarele sezoane au avut scoruri de 98%, 97% și 93%, pentru o medie generală de 97% pe parcursul celor 4 sezoane. În pofida ușorului declin înregistrat în rândul criticilor de-a lungul sezpanelor, Crime în imobil are o medie generală solidă de 8,1 pe IMDb, fiind unul dintre acele seriale parcă tot mai rare care sunt apreciate atât specialiști, cât și de spectatorii obișnuiți.

Cum nu avem încă un trailer oficial pentru sezonul 5, îl las aici pe cel pentru al patrulea

Netflix a comandat și un sezon 3 pentru serialul „Wednesday”

Trecând la un serial pentru care nu vom mai avea de așteptat o lună și ceva, sezonul 2 al Wednesday se va întoarce pe Netflix cu un prim „volum” de 4 episoade în data de 6 august. Asta știam deja din aprilie, când liderul pieței de streaming a făcut anunțul oficial, dezvăluind totodată că restul de 4 episoade vor fi lansate pe 3 septembrie. Ca nu cumva să uităm și făcând uz de o practică tot mai comună a Hollywood, Netflix a anunțat înainte de premiera sezonului 2 că a comandat și un al treilea sezon pentru seria extrem de populară.

„A fost o plăcere întunecată să o vedem pe Wednesday vrăjind publicul din întreaga lume prin replicile sale seci. Suntem mai mult decât bucuroși că se va întoarce pentru a bântui coridoarele de la Nevermore în sezonul 3. De data aceasta, va descoperi și mai multe dintre secretele sinistre ale școlii – și va coborî și mai adânc în cripta familiei Addams. Sau, cum ar spune Wednesday: ‘Nimic nu unește o familie mai bine decât o bună exhumare’”, au declarat Alfred Gough și Miles Millar, cei doi creatori și producători executivi ai serialului, într-un comunicat.

Anunțul făcut miercuri nu a oferit alte detalii privind sezonul 3, așa că nu prea știu ce altele ar mai fi de spus. Nu cred că mai e un secret pentru nimeni faptul că, în regia lui Tim Burton, Wednesday e al doilea cel mai vizionat serial din istoria Netflix (depășit doar de primul sezon al Squid Game), și nici faptul că filmările s-au mutat din România în Irlanda pentru sezonul 2. Având în vedere popularitatea sa și faptul că alte seriale majore ale Netflix – The Sandman, Stranger Things și Squid Game – vor ajunge sau au ajuns la final în 2025, surprinzător ar fi fost ca Wednesday să nu fie reînnoit.

Evident, e prea devreme pentru un trailer pentru sezonul 3

Serialul „The Gilded Age” și-a găsit publicul la HBO

Trecând la un serial pe care îl putem vedea chiar acum, revista Variety nota miercuri că „se pare că tot ce este aurit chiar e aur” – o referință la faptul că drama de epocă The Gilded Age („Epoca de aur”) a atins un nou record de audiență cu sezonul 3. Episodul cu numărul 5, lansat duminica trecută, a ajuns în SUA la 4 milioane de spectatori în vizionările Live+3 (cele în direct plus în următoarele 3 zile în streaming). A depășit astfel recordul anterior stabilit chiar în săptămâna precedentă, când episodul 4 al sezonului 3 a înregistrat 3,8 milioane de spectatori unici.

Serialul se bucură în prezent de o audiență medie cu 20% mai bună decât în sezonul anterior și a atins cea mai mare audiență săptămânală de până acum în streaming pe HBO Max, conform datelor datelor de vizionare disponibile. Nu e deloc rău pentru o semi-telenovelă pe care unii au perceput-o drept o tentativă a HBO de a copia succesul obținut de Netflix cu al său serial Bridgerton. Însă ambele seriale au fost anunțate în 2018, doar că Netflix s-a mișcat mai repede și a lansat Bridgerton în 2020, în timp ce The Gilded Age a avut premiera la HBO abia în 2022.

Comparația nu e tocmai corectă și din alte motive. Principalul ar fi că serialul HBO nu e la fel de telenovelă ca și „omologul” său Netflix. Apoi, în timp ce Bridgerton se învârte în jurul unor nobili din Marea Britanie, The Gilded Age e despre marile familii de afaceriști care au clădit SUA. De altfel, numele serialului e o referință directă la perioada omonimă din istoria Americii (ultimele decenii ale secolului XIX), în care a avut loc cea mai mare expansiune economică a SUA.

The Gilded Age a fost apreciat de critici încă de la debut, însă nu a început cu ratinguri puternice și a fost eclipsat de alte seriale populare ale HBO. Dar a reușit treptat să-și găsească publicul de-a lungul sezoanelor prin recomandări din vorbă-n vorbă, iar noul sezon e, de departe, cel mai popular de până acum. Nu e genul de serial despre care să scriu în mod normal în rubrica Nerd Alert, dar e o „plăcere vinovată” – pur și simplu m-a acaparat după ce am aflat complet întâmplător despre el cu 2 ani în urmă și abia am așteptat noul sezon.

Actorul favorit să îl joace pe Elon Musk într-un nou film

Se pare că nu ai ajuns cu adevărat „cineva” în Silicon Valley până când un actor de film celebru nu te interpretează pe marele ecran. Jesse Eisenberg l-a jucat pe fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, în The Social Network, iar Michael Fassbender l-a interpretat pe Steve Jobs în filmul Steve Jobs din 2015. Chiar și Bill Gates a fost interpretat de Anthony Michael Hall în filmul de televiziune Pirates of Silicon Valley din 1999, a amintit zilele trecute site-ul tech Gizmodo în condițiile în care Deadline și alte site-uri specializate pe cinema au dezvăluit că Ike Barinholtz e în negocieri să îl joace pe Elon Musk în viitorul film Artificial, regizat de Luca Guadagnino.

Acum, eu nu știu dacă i-aș fi pus eticheta de „celebru” lui Barinholtz, având în vedere că până la vârsta de 48 de ani a jucat mai degrabă în roluri secundare iar The Studio, serialul lansat anul acesta care i-a adus prima nominalizare la Premiile Emmy (tot ca actor într-un rol secundar), nu e disponibil în România fiindcă e difuzat de AppleTV+. Detaliile exacte ale intrigii pentru Artificial au fost anunțate oficial încă, dar sursele din industrie afirmă că acesta va trata perioada în care directorul OpenAI, Sam Altman, a fost concediat brusc de la conducerea companiei în 2023.

Parcă e acolo asemănarea cu Musk, dar echipele de producție pot face oricum minuni, FOTO: Robin L Marshall / Getty images / Profimedia Images

A fost reangajat 4 zile mai târziu, punând capăt uneia dintre cele mai mari controverse care a zguduit Silicon Valley în ultimii ani. El a fost înlăturat inițial de Consiliul de Administrație al companiei pe motiv că nu ar fi fost „ sincer consecvent în comunicarea sa cu consiliul”. The New York Times scria la momentul respectiv că Altman ar fi încercat să o înlăture pe una dintre membrele consiliului, Helen Toner, după ce un articol academic semnat de aceasta a fost perceput de Altman ca fiind critic la adresa practicilor de siguranță ale OpenAI, în timp ce îi lăuda pe rivalii de la Anthropic.

Filmul va ecraniza saga respectivă, iar rolul lui Barinholtz ca Elon Musk va fi probabil tot unul secundar. Amintesc că Musk a fost unul dintre fondatorii OpenAI în 2015, înainte de a părăsi compania 3 ani mai târziu din cauza neînțelegerilor privind direcția în care ar trebui să o ia. Cert e că Barinholtz s-ar alătura unei distribuții care îi include în prezent pe actorii Yura Borisov din Anora, Andrew Garfield – care l-a interpretat pe cofondatorul Facebook Eduardo Saverin în The Social Network – și Cooper Koch.

Deși nu a fost confirmat oficial, unele surse de la Hollywood speculează că Garfield l-ar putea interpreta pe Altman. Cert este că așteptările sunt cât se poate de mari, având în vedere povestea, succesul de care s-au bucurat anterior filmele de genul despre moguli din Silicon Valley și regizorul asociat. Luca Guadagnino este cunoscut pentru filmele sale stilizate, printre care Call Me by Your Name, Queer și Challengers. Amazon MGM, studioul din spatele Artificial, intenționează să îl lanseze în cinematografe anul viitor, deși nu a dezvăluit încă data exactă.

Elon Musk, vorbind în timpul unui interviu cu șeful TED, Chris Anderson, FOTO: Ryan Lash / AFP / Profimedia

Două universuri Disney se ciocnesc în „Alien vs. Captain America”

Hai să vedem și o știre care mi-a amintit de celebra burtieră a OTV cu „Cine ar câștiga dacă s-ar bate dacii cu samuraii??”, devenită o memă de legendă pe internetul mioritic: Marvel a dezvăluit în premieră săptămâna aceasta la Comic-Con San Diego o nouă serie „crossover” de benzi desenate, intitulată Alien vs. Captain America. După cum sugerează numele, seria pe care Marvel intenționează să o scoată la vânzare în octombrie va pune față în față celebrii extraterești xenomorfi ai francizei Alien cu Căpitanul America din Universul DC.

JUST REVEALED AT #MARVELSDCC: #MarvelComics' next alien crossover 'Alien vs. Captain America,' a four-issue limited series by Frank Tieri and Stefano Raffaele, kicks off in October! Scroll to learn more 🧵 ⬇️



🎨 Cover: Leinil Francis Yu pic.twitter.com/ozWoa9H8ji — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) July 25, 2025

„Este Al Doilea Război Mondial, iar Hydra caută o armă nouă pentru a înfrânge Aliații și a câștiga războiul. Craniul Roșu l-a trimis pe Baronul Strucker într-o expediție în Himalaya pentru a găsi legendara cetate Attilan. Dar în loc să-i găsească pe Inumani, Strucker descoperă ceva mult mai periculos. Mult mai… extraterestru. Vor reuși Căpitanul America și Comandourile Urlătoare să-l oprească pe Craniul Roșu și noile sale arme xenomorfe?”, explică descrierea oficială. Ce îți poți dori mai mult de atât?

Desigur, e o tentativă a Disney de a profita de pe urma unora dintre cele mai celebre francize ale sale și ea vine în contextul în care un nou film Captain America a fost lansat anul acesta în sălile de cinema, iar primul serial Alien din istoria francizei urmează să aibă premiera în streaming pe Disney+ în data de 13 august. Așteptările sunt uriașe din mai multe motive și nu în mică măsură datorită faptului că serialul Alien: Earth este o producție marca FX, televiziunea din portofoliul Disney care a realizat și popularele serii Shogun și The Bear.

„Părintele” jocurilor „The Elder Scrolls” a murit la 59 de ani

Din industria jocurilor video am avut săptămâna aceasta o veste tristă, IGN relatând că Julian LeFay, fostul inginer-șef al Bethesda cunoscut de fani drept „Părintele seriei The Elder Scrolls”, a murit la vârsta de 59 de ani. Vestea de miercuri a venit după ce în săptămâna precedentă a fost anunțat că LeFay, care lucra în prezent ca producător tehnic la OnceLost Games, un studio de jocuri video pe care l-a cofondat, s-a retras din activitate pentru a petrece timp alături de familie și cei dragi, după o luptă îndelungată cu cancerul.

Vestea morții sale a fost anunțată de OnceLost Games „cu profundă tristețe și inimile îndoliate”. „Julian LeFay nu a fost doar un coleg – a fost un vizionar care a modelat fundamental industria jocurilor video așa cum o cunoaștem astăzi”, a transmis studioul într-un comunicat. Porecla de „părintele The Elder Scrolls” i-a fost dată în condițiile în care LeFay a coordonat crearea unor titluri legendare precum Elder Scrolls 1 și 2: Arena, Daggerfall și Battlespire. „Munca sa inovatoare a pus bazele RPG-urilor open-world și a influențat nenumărați dezvoltatori și jocuri care i-au urmat”, a mai transmis OnceLost Games.

Bethesda, studioul cunoscut pentru dezvoltarea jocurilor The Elder Scrolls, a emis de asemenea o declarație cu privire la moartea lui Julian LeFay, descriindu-l pe fostul său inginer-șef drept „forța motrice din spatele creației seriei The Elder Scrolls și a fundamentelor pe care s-a clădit Bethesda ca studio de jocuri”. „Fără Julian, nu am fi fost aici astăzi”, a mai scris Bethesda într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. „Dacă ai avut ocazia să lucrezi cu Julian, ai fost binecuvântat să cunoști o forță a naturii unică, care îi împingea pe toți să creeze ceva special. Munca și spiritul său vor trăi mai departe atât în amintirile noastre, cât și în jocurile noastre”.

We have lost "The Father of The Elder Scrolls", Julian LeFay. The former Chief Engineer at Bethesda had stepped back from game development after his cancer diagnosis. He was 59. pic.twitter.com/W5RwbtuM07 — IRL Loading Screens (@IRLoadingScreen) July 23, 2025

Născut în Danemarca în 1965, LeFay și-a început cariera lucrând la jocuri timpurii pentru studioul de jocuri Amiga și Nintendo Entertainment System, înainte de a deveni unul dintre primii angajați ai companiei Bethesda în 1987. După ce a lucrat la mai multe titluri din seria The Elder Scrolls, cariera sa l-a dus mai departe la Sega, iar în cele din urmă, în 2019, a cofondat OnceLost Games pentru a dezvolta un nou RPG open-world – The Wayward Realms – prezentat cu succes pe Kickstarter ca succesor spiritual al jocului Daggerfall, potrivit jurnaliștilor de la IGN.

„Pe parcursul luptei sale curajoase cu cancerul, Julian nu și-a pierdut niciodată pasiunea pentru The Wayward Realms. Chiar și în timpul bolii, a continuat să-și împărtășească viziunea cu echipa noastră, să-i îndrume pe dezvoltatori și să se asigure că fiecare aspect al jocului reflectă angajamentul său de a crea ceva cu adevărat extraordinar”, a mai transmis comunicatul publicat de OnceLost Games. Dezvoltarea jocului va continua acum sub îndrumarea lui Ted Peterson, un alt veteran al Bethesda și cofondator al noului studio de jocuri video.

Ubisoft a anunțat când apare prima expansiune pentru „Assassin’s Creed Shadows”

Nu îmi place în general să închei rubrica Nerd Alert într-o notă negativă, așa că o încheiem pe cea de weekendul acesta cu o veste de la Ubisoft, care a dezvăluit joi data de lansare pentru Claws of Awaji, prima expansiune pentru jocul său Assassin’s Creed Shadows. După cum relatează Eurogamer, noul pachet major de conținut va fi disponibil pe 16 septembrie, ca DLC cu plată, sau gratuit pentru cei care au cumpărat jocul în regim de precomandă.

Pachetul include o nouă regiune – insula Awaji – echipamente proaspete, abilități noi, ținute, inamici și 10 ore de conținut narativ suplimentar, care continuă firul principal al poveștii din Shadows, pentru cei care au ajuns deja la genericul de final al jocului. În plus, o nouă foaie de parcurs pentru conținutul ce urmează să apară în Assassin’s Creed Shadows include un update important de progresie pe 29 iulie, care va introduce modul New Game Plus, creșterea limitei de nivel de la 60 la 80, upgrade-uri suplimentare pentru toate clădirile din ascunzătoare și posibilitatea de a avansa rangurile de Cunoaștere la nivelurile 9 și 10.

Modul New Game Plus se va debloca imediat ce jucătorul ajunge la finalul poveștii principale și îi va permite să reia firul narativ de la începutul jocului sau din momentul în care Naoe preia controlul asupra ascunzătorii sale. La începutul lunii septembrie, un alt update gratuit va adăuga mai multe îmbunătățiri cerute de fani, printre care posibilitatea de a derula timpul zilei înainte („fast-forward”), o mai bună dezvăluire a hărții lumii atunci când sunt sincronizate punctele de observație și noi îmbunătățiri pentru ascunzătoare, printre altele.

