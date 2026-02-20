Una dintre cele mai bogate actrițe de la Hollywood are un sfat neconvențional pentru tineri, care a devenit viral

Reese Witherspoon (dreapta) alături de actrița Jennifer Garner, cu care joacă în serialul „The Last Thing He Told Me” de pe Apple TV+, FOTO: Xavier Collin, Image Press Agency / Backgrid USA / Profimedia Images

Reese Witherspoon ar trebui să fie dovada vie că sfatul „urmează-ți visele” funcționează, scrie Revista Fortune, amintind că aceasta este o actriță laureată cu Oscar, conduce o companie de producție de succes, are o avere netă de peste 400 de milioane de dolari.

Totuși, când o tânără i-a cerut recent un sfat de carieră, vedeta care a cunoscut succesul comercial cu filmele „Legally Blonde” i-a spus direct să nu mai „alerge” după visele ei.

În locul obișnuitului discurs de tipul „fă ceea ce iubești”, câștigătoarea Premiului Oscar grație interpretării sale din filmul „Walk the Line” din 2005 a dezvăluit într-un nou reel pe Instagram că a sfătuit-o pe tânără să înceapă să fie brutal de sinceră cu privire la ceea ce știe, de fapt, să facă ea bine.

„Urmează-ți talentele, nu visele”, e sfatul lui Witherspoon, în vârstă de 49 de ani. Totodată, ea a avertizat că a nu-ți cunoaște talentele este un mare semnal de alarmă.

Mesajul actriței a „decolat” pe Instagram

În înregistrarea care a adunat aproape jumătate de milion de aprecieri și peste 8.000 de comentarii pe Instagram, Witherspoon a explicat că tânăra cu care a vorbit este nemulțumită de locul ei de muncă și caută să facă o schimbare de carieră. Însă, atunci când a întrebat-o „care sunt talentele tale?”, a urmat o pauză lungă. Iar acest lucru, spune Witherspoon, este un mare semnal de alarmă.

„Este foarte, foarte important. Nu-ți urmărești visele, îți urmărești talentele. Toată lumea are vise. Asta nu înseamnă că vei deveni acel lucru. Ar trebui să faci ceea ce ți se potrivește, ceea ce faci cu talent”, a subliniat Reese Witherspoon

Este responsabilitatea fiecăruia, a spus ea, să identifice acele aptitudini care se aliniază atât cu pasiunile sale, cât și cu posibilitatea de a câștiga bani.

„Este datoria ta în viață să descoperi care sunt talentele tale specifice, unice, și să le urmezi”, a mai spus celebra actriță.

După cum a comentat un psiholog la înregistrarea sa, mulți oameni se confruntă cu dificultăți de a vedea în ei înșiși vreun talent. Aici apare blocajul din sfatul lui Witherspoon: să le spui tinerilor din Generația Z „urmați-vă talentele” este util doar dacă pot identifica efectiv care sunt acele talente.

O problemă cu sfatul viral al lui Witherspoon

Kyle Elliott, un expert în formarea de cariere, a declarat pentru revista Fortune că primul lucru pe care trebuie să îl facă persoanele este să nu încerce să facă acest exercițiu de identificare exclusiv în propria minte.

„Nu simți că trebuie să-ți cunoști talentele de unul singur”, spune el, adăugând că oricând se poate apela la familie, prieteni și colegi. „Cere-le exemple concrete ale punctelor tale forte și observă ce teme comune apar. S-ar putea să fii surprins de talentele pe care ceilalți le văd în tine și pe care tu nu le-ai recunoscut”, mai spus acesta.

Același lucru poate fi făcut și în privința carierei. „Întreabă-i în ce domenii te-ar vedea devenind de succes”, adaugă Elliott. „Adesea, altora le este mai ușor să facă aceste conexiuni”, subliniază expertul.

Alternativ, pentru tinerii care nu au muncit deocamdată niciodată sau ale căror aptitudini nu se potrivesc cu actuala carieră, Elliott sugerează să se gândească cu mult în urmă, până în copilărie. Ce le plăcea atunci și, în același timp, făceau bine?

„Amintește-ți talentele naturale pe care ceilalți ți le-au semnalat când erai mai tânăr, înainte să simți presiunea de a alege o carieră”, conchide expertul în cariere.