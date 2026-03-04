VIDEO Accident în lanț pe DN 3, la ieșirea din Constanța. Două persoane rănite, mai multe mașini implicate

Patru accidente rutiere s-au produs miercuri dimineață, pe DN 3 Constanța – Murfatlar, la ieșirea din municipiul Constanța către localitatea Valu lui Traian, iar doi oameni au fost răniți, anunță ISU Constanța și Centrul InfoTrafic al Poliției Române.

În accidete, au fost implicate nouă maşini în care se aflau 13 persoane. În urma accidentului, două persoane au fost rănite.

„S-au produs 4 accidente rutiere, dintre care 3 tamponări (2 între 2 autoturisme și 1 cu 3 autovehicule implicate) și o coliziune între 2 autoturisme, soldată cu rănirea a 2 persoane, aflate în evaluare medicală”, a transmis Centrul Infotrafic.

Potrivit ISU, în urma accidentului, cele două persoane rănite au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Circulația rutieră se desfășoară îngreunat, prin dirijarea polițiștilor și în condiții de ceață, valorile de trafic fiind ridicate în zonă, atât la intrarea, cât și la ieșirea din municipiul Constanța, menționează polițiștii.