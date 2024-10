VIDEO Alegeri SUA: Joe Biden a votat anticipat, în Delaware, după ce a stat la coadă timp de 40 de minute

Preşedintele Joe Biden şi-a exercitat anticipat dreptul de vot, luni, în New Castle, Delaware, statul său de reşedinţă, și şi-a reiterat convingerea că vicepreşedinta Kamala Harris va câştiga alegerile prezidenţiale, o cursă în care iniţial se înscrisese el până la retragerea din iulie, după o dezbatere dezastruoasă cu republicanul Donald Trump.

Preşedintele american a sosit la secţia de votare din apropierea locuinţei sale însoţit de consilieri, membri ai Serviciului Secret al SUA şi jurnalişti. El a stat însă la coadă ca un cetăţean obişnuit, alături de alţi alegători, timp de aproape 40 de minute până să intre în secţia de votare, relatează CNN și News.ro.

Preşedintele a zâmbit în timp ce făcea fotografii cu alţi cetăţeni şi a stat la coadă lângă o persoană care purta o pălărie roşie în semn de sprijin aparent pentru fostul preşedinte Donald Trump.

Un scandalagiu a strigat „Let’s go, Brandon!” (un slogan politic şi meme de internet folosit ca eufemism pentru expresia „Fuck Joe Biden” – n.r.), în timp ce alţii din rând au aplaudat prezenţa lui Biden.

Întrebat după ce a votat dacă momentul a fost dulce-amar pentru el – în condiţiile în care, cu doar câteva luni în urmă, trebuia să fie numele Biden pe acel buletin de vot – preşedintele a răspuns că a fost „doar dulce”. El şi-a reiterat convingerea că vicepreşedinta Kamala Harris va câştiga alegerile.

President Biden waited in line to cast his vote in Delaware today, pushing this lady in a wheelchair and chatting with first time voters. Asked if the occasion was bittersweet for him as he’s no longer at the top of the ballot, he said “this is just sweet.” pic.twitter.com/QvUqdiPspT