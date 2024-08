VIDEO Armata ucraineană anunță noi atacuri spectaculoase în Kursk, susținând că a lovit cel puțin 3 poduri de pontoane, cu rachete HIMARS

Forțele ucrainene folosesc sisteme de rachete HIMARS, fabricate în SUA, pentru a distruge poduri de pontoane și echipamente de inginerie în regiunea Kursk din Rusia, în atacuri care vizează logistica rușilor, a anunțat miercuri armata ucraineană, în contextul incursiunii sale transfrontaliere majore, potrivit Reuters.

Oficialii ruși au afirmat că Ucraina a deteriorat sau distrus cel puțin trei poduri peste râul Seim de când Kievul și-a lansat atacul major în vestul Rusiei, pe data de 6 august, avansând până la 28-35 de kilometri în adâncimea regiunii Kursk.

„Unde «dispar» podurile de pontoane rusești în regiunea Kursk? Operatorii (…) le distrug cu precizie”, au transmis Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

Mesajul precizează că au fost utilizate sisteme de rachete HIMARS fabricate în SUA. Aceasta este prima declarație oficială din partea Kievului potrivit căreia armele occidentale fac parte din ofensiva sa fără precedent.

Washingtonul nu a făcut niciun comentariu direct cu privire la utilizarea în regiunea Kusk a armelor de fabricație americană, afirmând în același timp că politicile sale nu s-au schimbat și că Ucraina se apără în fața atacurilor Rusiei.

În timp ce aliații au interzis Ucrainei să efectueze lovituri pe termen lung cu arme occidentale în interiorul Rusiei, ei au permis Kievului să le folosească pentru a lovi zonele de frontieră, după ce a început noua ofensivă a Rusiei, asupra regiunii Harkov, în această primăvară.

Kremlinul a descris utilizarea de arme fabricate în SUA în interiorul teritoriului său drept o escaladare.

Înregistrarea video postată de forțele speciale arată lovituri asupra mai multor puncte de trecere cu pontoane. Cel puțin una dintre lovituri pare să fi fost efectuată cu muniții cu dispersie.

A video released by @SOF_UKR shows the destruction of pontoon crossings in the Kursk region. Also, the russian field ammo stockpile, an EW vehicle, and a 152 mm howitzer were damaged. pic.twitter.com/BabxKe1stw