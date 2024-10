VIDEO Hezbollah a atacat cu drone Israelul: 40 de persoane au fost rănite

Un atac Hezbollah cu drone a nordului Israelului a rănit 40 de persoane în orașul Binyamina, relatează Reuters și Times of Israel.

UPDATE Bilanțul răniților în urma atacului din nordul Israelului a crescut de la cel puțin 20 la 40, scrie Times of Israel, citând Channel 12.

Several MEDEVAC Helicopters and Ambulances are at the Site of the Drone Impact in Binyamina, which is believed to have Directly Struck a Dining Facility being used by Israeli Soldiers. pic.twitter.com/4EPi17TJCC