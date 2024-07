VIDEO Cel puțin 140 de oameni au fost răniți, după ce un tren și un camion s-au ciocnit, în Rusia. Nouă vagoane au deraiat

Cel puțin 140 de persoane au fost rănite luni în sudul Rusiei, după ce un tren care transporta 800 de pasageri s-a ciocnit cu un camion Kamaz la o trecere de cale ferată, ceea ce a dus la deraierea a nouă vagoane, au anunțat Căile Ferate Ruse, potrivit Reuters.

In the Russian Volgograd region, 8 passenger cars of a train derailed as a result of a collision with a truck. According to various estimates, from 20 to 100 people were injured. pic.twitter.com/NCWzY0KhWl — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2024

Trenul se deplasa de la Kazan, capitala republicii Tatarstan, la Adler, pe malul Mării Negre, iar mecanicul a frânat brusc când a văzut camionul Kamaz, al cărui șofer încălcase regulile de circulație și intrase pe trecerea la nivel în ciuda alarmelor, au adăugat Căile Ferate Ruse.

At least 140 people were injured when a train carrying 800 passengers smashed into a truck, causing eight carriages to derail near Kotelnikovo station, Volgograd region, Russia 🇷🇺



▪︎ 29 July 2024 ▪︎ pic.twitter.com/KQzWqGG3dA — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) July 29, 2024

În momentul impactului, trenul avea aproximativ 65 km/h. Accidentul s-a produs în apropierea stației Kotelnikovo, care se află în sudul regiunii Volgograd, la aproximativ 1.200 km sud de Moscova.

Volgograd region, Russia ❗

🚂 It’s official: about 140 out of 803 passengers were injured in a train crash in the Volgograd region. 15 people were hospitalized, this data is provided by the press service of the Volga Railway. Footage from the scene published by the head of the… https://t.co/vCd68udbt7 pic.twitter.com/mgkgvl7qRY — LX (@LXSummer1) July 29, 2024

„Aproximativ 140 de persoane au suferit tăieturi și vânătăi”, au mai transmis Căile Ferate Ruse, adăugând că 15 persoane, inclusiv trei copii, au fost duse la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Șoferul camionului Kamaz, care a fost aruncat la aproximativ 15 metri de locul impactului, era în stare gravă, conform canalului de Telegram Mash, care a publicat o înregistrare video ce arată rămășițele lovite ale cabinei camionului și un bărbat cu sânge pe față, despre care a precizat că era șoferul.

Just now – a passenger train derails in Russia's Volgograd region after colliding with a truck. The locomotive is completely smashed up. pic.twitter.com/Ilm79vzdd6 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) July 29, 2024

Mash scrisese anterior că două persoane au fost ucise în urma coliziunii, dar acest lucru nu a fost confirmat încă de oficialii ruși.

In Russia, seven carriages of the Kazan-Adler passenger train derailed in the Volgograd region due to a Kamaz truck on the railway crossing. The train carried 800 passengers, with over 20 injured and three in serious condition. Train traffic has been suspended, and passengers… pic.twitter.com/xt1wOr95Jc — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 29, 2024

Imagini video publicate de agenția de presă de stat TASS arată vagoanele deraiate, care zăceau contorsionate şi lovite lângă calea ferată.

Ministerul rus pentru situații de urgență a anunțat că pompierii și salvatorii încearcă să-i scoată pe pasageri, precizând că în total nouă vagoane au deraiat.