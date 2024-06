VIDEO Netflix a publicat primele imagini cu înlocuitorul lui Henry Cavill în serialul „The Witcher”

Netflix a lansat miercuri primul trailer pentru următorul sezon al popularului său serial „The Witcher”, primul în care rolul lui Geralt din Rivia va fi jucat de actorul Liam Hemsworth, nu Henry Cavill.

„După evenimentele șocante de la finalul sezonului trei, noul sezon îi urmărește pe Geralt, Yennefer și Ciri separați unul de celălalt, în timp ce traversează continentul devastat de război și numeroșii săi demoni. Dacă pot îmbrățișa și conduce grupurile de neadaptați în care se află, au șansa de a supraviețui botezului cu foc și de a se regăsi unul pe altul”, afirmă Netflix în descrierea oficială pentru viitorul sezon al The Witcher.

Publicarea primului trailer, unul „teaser”, pentru sezonul 4 vine după ce luna trecută Netflix a dezvăluit că a început filmările pentru acesta și că a comandat un al cincilea sezon, care va fi filmat imediat după și va fi ultimul al serialului.

„Cu o mare mândrie începem filmările penultimului nostru sezon din The Witcher cu o distribuție stelară, inclusiv câteva noi nume interesante, conduse de Liam Hemsworth în rolul lui Geralt din Rivia. Suntem încântați să putem aduce cărțile lui Andrzej Sapkowski la un final epic și satisfăcător. Nu ar fi serialul nostru dacă nu ne-am împinge familia de personaje la limita lor absolută – rămâneți pe fază pentru a vedea cum se termină povestea”, a declarat Lauren Schmidt Hissrich, creatoarea și producătoarea executivă a serialului Netflix, citată într-un comunicat remis presei luna trecută.

Netflix nu a anunțat deocamdată când intenționează să lanseze sezonul 4 al serialului.

Henry Cavill a părăsit serialul „The Witcher” după sezonul 3 de pe Netflix

Compania americană de streaming și Cavill au anunțat concomitent în octombrie 2022 că el urmează să părăsească serialul și rolul lui Geralt după următorul sezon, care la momentul respectiv urma să fie al treilea al seriei.

„Călătoria mea ca Geralt din Rivia a fost plină atât cu monștri cât și aventuri și, din păcate, îmi voi lăsa jos medalionul și sabia pentru Sezonul 4. Fantasticul Liam Hemsworth va prelua mantia Lupului Alb în locul meu”, a scris Cavill pe pagina sa de Instagram imediat după ce Netflix a făcut anunțul.

„Cum se întâmplă cu cele mai mărețe personaje literare, voi preda torța cu reverență pentru timpul petrecut întruchipându-l pe Geralt și sunt entuziasmat să văd interpretarea lui Liam a acestui bărbat dintre cei mai nuanțați și fascinanți”, a adăugat acesta, urându-i actorului australian să se bucure de rol.

Într-o postare proprie, Hemsworth s-a declarat cât se poate de entuziasmat de oportunitatea de a-l juca pe Geralt.

„Henry Cavill a fost un Geralt incredibil și sunt onorat că îmi predă frâiele și îmi permite să preiau săbiile Lupului Alb pentru următorul capitol al aventurii sale. Henry, am fost un fan al tău de ani de zile și am fost inspirat de ce ai dus acestui personaj îndrăgit”, a notat acesta.

„Chiar dacă am niște ghete mari de umplut, sunt cu adevărat entuziasmat să pășesc în lumea The Witcher”, a subliniat Hemsworth. El este cunoscut din filme ca The Hunger Games, The Expendables 2 sau Independence Day: Resurgence.

Sezonul 3 al The Witcher a fost lansat de Netflix în vara anului trecut.