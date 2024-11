VIDEO O navă japoneză de război a luat foc în timp ce se pregătea de exerciții militare

Un incendiu a izbucit pe o navă de război japoneză care naviga în apropiere de partea de vest a țării, ceea ce a făcut ca un membru al echipajului să fie spitalizat din cauza inhalării de fum, în timp ce altul era dispărut, a anunțat duminică marina japoneze, relatează Reuters.

Forța de autoapărare maritimă a Japoniei (JMSDF) a declarat că dragorul Ukushima naviga în largul coastei la nord de Fukuoka, de pe insula Kyushu, când incendiul a avut loc în jurul orei 9:40 a.m., ora locală (00.40 GMT).

#BREAKING ⚡⚓🇯🇵 Japan Maritime Self-Defense Force minesweeper "Ukushima" catches fire off the

coast of Fukuoka – NHK pic.twitter.com/Q96Bp8h0Ie