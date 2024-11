VIDEO Protestatari pro-palestinieni arestați la Amsterdam, după ce Olanda a interzis demonstrațiile în urma violențelor asupra suporterilor israelieni

Poliția din Amsterdam a început duminică să-i disperseze pe protestatarii pro-palestinieni adunați în Piața Dam, situată în centrul orașului, după ce un tribunal a confirmat interzicerea demonstrațiilor în urma ciocnirilor din această săptămână care au implicat fani de fotbal israelieni, relatează Reuters.

Poliția din Amsterdam a ordonat protestatarilor să părăsească Piața Dam și a declarat că va aresta persoanele care refuză să plece, a declarat orașul Amsterdam pe platforma de socializare X.

Mai devreme, un tribunal din Amsterdam a menținut interdicția demonstrațiilor în oraș, care a fost impusă în urma ciocnirilor din această săptămână între israelieni și protestatarii pro-palestinieni, după un meci de fotbal din Europa League dintre Ayax și Maccabi Tel Aviv.

Breaking | Amsterdam police have besieged and assaulted pro-Palestine protesters in Dam Square, with arrests reported among peaceful demonstrators. pic.twitter.com/acFPmRG7WN